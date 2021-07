Kiderült, kikre jelent nagyobb veszélyt a körömgomba

A körömgomba a lábak, lábkörmök egyik leggyakrabban előforduló gombás megbetegedése, amely a bőrbetegségek 10 százalékát teszi ki. A körömgombát fonalas, sarjadzó vagy ritkábban penészgombák is okozhatják. Ezek a gombák a láb körmeit, a körömágyat, illetve a köröm alatti bőrfelületet támadják meg. A gombásfertőzésviszont a közhiedelemmel ellentétben nemcsak esztétikai probléma, hanem még egy egészséges felnőtt esetében is kellemetlen tünetekkel jár - figyelmeztet közleményében a Semmelweis Egyetem.

Van, akire nagyobb veszélyt jelent

Cukorbetegség, vérképzőszervi betegségek, a végtagok rossz vérellátása, túlsúly - néhány hajlamosító tényező, amelyek esetében komoly egészségügyi problémát okozhat a körömgomba. Az időskor és az immunhiány szintén növeli a kockázatot. A gomba ezekben az esetekben súlyos károsodást okozhat a körömlemezen vagy a körömágyon, a nem kezelt fertőzés pedig könnyen elterjedhet, és akár bakteriális fertőzéseket is előidézhet. Éppen ezért fontos, hogy időben felismerjük akörömgombatüneteit, hogy megelőzhessük a további egészségügyi problémákat - hívta fel a figyelmet dr. Lőrincz Kende, a Semmelweis Egyetem Bőr,- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika egyetemi adjunktusa.

A körömgomba nem csak esztétikai probléma. Fotó: Getty Images

Árulkodó jelek és gyakori szövődmények

A köröm gombásodásának leggyakoribb jele, hogy a körömlemez elszíneződik és megvastagszik, de akár el is torzulhat, a vége pedig töredezetté válhat. A nem kezelt fertőzés továbbterjedhet, így a köröm törékeny, málló állagú lesz, körülötte pedig duzzanatok és sebek keletkezhetnek. Gyakran a láb bőrének gombás fertőzése mellett alakul ki a körömgomba. Ilyenkor a gyulladt felületen hólyagok, berepedezések, mélyebb sebek jelenhetnek meg, de akár orbánc, vagyis súlyos bakteriális bőrgyulladás, később pedig krónikus seb is kialakulhat az érintett bőrfelületen. Érdemes tehát a kezelést komolyan venni, és mielőbb a probléma végére járni. A gombás fertőzés ugyanis nemcsak esztétikai kérdés, hanem komoly egészségügyi veszélye is van. Társbetegségek esetén a tünetek megjelenésekor mindenképpen érdemes bőrgyógyász szakorvoshoz fordulni annak érdekében, hogy az esetleges szövődmények kialakulása megelőzhető legyen.

Hogyan kezelhető a körömgomba?

A hatékony kezelés egy szakszerű gombavizsgálattal kezdődik, egyes körmöt érintő eltérések ugyanis hasonlíthatnak a körömgombára, ám mégsem azok. Szóba jöhet például pikkelysömör,ekcémavagy sérülésből adódó deformitás is. A helyes diagnózis tehát a legelső lépés a gyógyulás felé. Ez alapján történik később a célzott kezelés. A folyamat elég lassú, a hatóanyagok ugyanis nehezen jutnak be a köröm alá. Viszont minél később kezdődik a kezelés, annál nagyobb a veszélye, hogy a gomba több körömre is átterjed, és esetleg másokat is megfertőz - magyarázta Lőrincz Kende.

A szakember elmondása szerint a körömgomba az esetek többségében inkább kozmetikai kérdés. Egészséges embereknél ugyanis a probléma helyi kezelésekkel, speciális krémekkel, körömlakkokkal is meggyógyítható. Kiterjedt, súlyosabb esetekben azonban már belsőleges kezelésre is szükség van. Bizonyos alapbetegségek mellett ráadásul sokkal elővigyázatosabban kell kiválasztani a gyógymódot. Nem minden gombaellenes készítmény alkalmazható biztonsággal a krónikus betegeknél, ezért minden esetben orvosi felügyelet szükséges.

A körömgomba kezelése egyébként akkor lesz igazán sikeres, ha nem történik visszafertőződés, éppen ezért fokozottan figyelni kell a lábhigiéniára, példul a zoknik, cipők és papucsok fertőtlenítésére. Emellett a kád és a zuhanykabin használatánál is elővigyázatosnak kell lenni, strandon, fürdőkben, közösségi helyiségekben és zuhanyzókban pedig érdemes saját papucsot használni. A lábbelik megosztását és a mezítláb járkálást inkább felejtsük el, javasolta a szakértő.