Érzékeny a bőröm? Ezek a jelek figyelmeztethetnek

Az elsősorban örökölt hajlam miatt kialakuló érzékeny bőr a felnőtt népesség nagyjából egyharmadát érinti. Jellemző rá, hogy a bőr védőrétege az átlagosnál jóval sérülékenyebb, ami kiszáradásához, illetve az irritációt kiváltó anyagok mélyebb rétegekbe való jutásához vezethet. Az életkorral általában javuló problémára utaló jelek, hogy a bőr hevesebben reagál a külső, környezeti hatásokra, valamint a legtöbb kozmetikai termék irritálja. A tartósan vagy ideiglenesen fennálló állapot bizsergő, feszülő, égő, maró vagy viszkető érzéssel járhat együtt.

Érzékeny bőrrel az arctisztításra is kiemelt figyelmet kell fordítani

A kellemetlen tünetek esetenként bőrpírral vagy vékony hajszálértágulatokkal is társulhatnak. Az arcbőr kipirosodását a legtöbbször rosacea, illetve annak egyik fajtája, a felszíni bőrrétegben lévő apró vérerek kitágulásával járó kuperózis okozza. A főként orrot, orcát, homlokot és áll alatti részt érintő bőrgyógyászati problémák kialakulásukban szerepet játszanak a szélsőséges időjárási viszonyok, a különböző vegyszerek, kozmetikumok, hormonális változások, stressz és bizonyos élelmiszerek fogyasztása.

A kiváltó okok csökkentése

Érzékeny bőr esetén első számú feladat a heves reakciókat kiváltó tényezők csökkentése. Amennyiben tehetjük, szélsőséges időjárási helyzetekben kerüljük el a hosszú időn át tartó szabadtéren való tartózkodást. Ne feledkezzünk meg a megfelelő napvédelemről, azonban kerüljünk minden irritációt okozó kozmetikumot. A férfiaknak érdemes időt szánni a borotválkozásra: a szőrnek legalább három percig kell meleg vízzel érintkeznie ahhoz, hogy megfelelően megpuhulhasson és kíméletes módon eltávolítható legyen.

Kíméletes arctisztítás

Fokozott figyelmet kell fordítani a megfelelő arctisztításra. Ehhez válasszunk olyan, érzékeny bőrűek számára javasolt, bőrnyugtató hatású kozmetikumokat, amelyek illatanyag-, tartósítószer- és felületaktívanyag-mentesek. Megfelelő lehet például a nyugtató és lágyító hatású édesgyökér-kivonatot tartalmazó arctej, amely amellett, hogy eltávolítja a sminket, kíméletesen tisztítja a bőrt és növeli természetes toleranciaküszöbét. Ajánlottak továbbá a nyugtató hatású micellás vizek vagy az olyan kíméletesen tisztító, micellás habzó gélek is, amelyek erősítik az érzékeny bőr önhidratáló képességét.

Célirányos bőrápolás

Az érzékeny bőrnek kiemelten szüksége van a mindennapos, nyugtató, hidratáló készítményekkel való gondoskodásra. A rosaceára hajlamosak válasszanak olyan aktív összetevőkkel ellátott kozmetikumokat, amelyek azonnal képesek csökkenteni a kipirosodást. Ilyenek például a glicerin- és repcetartalmú krémek, amelyek amellett, hogy kiválóan hidratálnak, erősítik a bőr védelmi funkcióját, javítják a komfortérzetét. Az irritált, kipirosodott és hámló bőr számára javasoltak az enoxolon- és kókuszolaj-tartalmú krémek, amelyek megakadályozzák a bőr állapotát súlyosbító, irritációt okozó gombák szaporodását is.

Tartsuk szem előtt, hogy az érzékeny bőr a napi hidratálás mellett hetente egy-két alkalommal intenzívebb gondoskodást is igényel, amelyet például gazdag hatóanyagtartalmú arcmaszkok használatával érhetünk el. Ha pedig erősen irritált a bőr, gyors segítségre lehet szüksége. Ilyenkor érdemes nyugtató hatású krémet alkalmazni: olyan aktív összetevőkkel bíró kozmetikumokat, mint például az allantoin, az enoxolon, a méhviasz vagy a xilit. A szóban forgó hatóanyagok gyorsan képesek enyhíteni akár az extrém bőrreakciókat is. Az arckrémek mellett ne feledkezzünk meg a szemkörnyék speciális ápolásáról sem: a koffeintartalmú változatok segítik a duzzadás csökkentését, a hialuronsav pedig nemcsak hidratál, hanem bőr-kisimító hatással is büszkélkedhet.