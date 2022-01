Mit árul el az egészségünkről a verejtékünk?

Akárcsak a könnyek, úgy a verejték esetében is normális, hogy sós. Ugyanakkor, ha szokatlanul sós, például annyira, hogy csípi a szemünket, vagy a testünkön lévő sebeket, akkor az nátriumhiányos állapotra utalhat - olvasható a Brightside témával foglalkozó cikkében. A test egészséges működéséhez nagyon fontos a megfelelő hidratáltság, és bármennyire is nem hangzik elsőre logikusan, ha az étrendünkben nincs elég nátrium, akkor dehidratáltak lehetünk. Ilyenkor érdemes lehet olyan italokat inni, amelyek elektrolitokat tartalmaznak, hogy a szervezet nátrium- és káliumszintje helyreálljon.

Az izzadság szaga, de a mennyisége is jelzésértékű lehet. Fotó: Getty Images

Mindenki teste más, van, aki többet, van, aki pedig kevesebbet izzad, ez normális. Ugyanakkor ebben az esetben is igaz, hogy a túl sok és a túl kevés izzadás is jelezhet problémát. Ha egy forró nyári napon alig izzadunk, az annak a jele lehet, hogy a verejtékmirigyeink nem működnek megfelelően. Ezt andhirózisnak hívják, és az egész testre hatással lehet, túlmelegedéshez, hőkimerüléshez, hőgutához vezethet - utóbbi akár életveszélyes is lehet.

Veszélyes lehet a túlzott izzadás

Mikortól kóros az izzadás? h i r d e t é s

A túlzott izzadás nagyon kellemetlen tud lenni. Hiperhidrózisnak is hívják, és még akár hidegben is jelentkezhet, akár különösebb ok nélkül is, de lehet az oka például gyógyszermellékhatás, illetve nagyon gyakori a menopauzán áteső nőknél is. Néha a hiperhidrózis is lehet veszélyes, különösen, ha súlyvesztéssel is jár, illetve, ha éjszaka gyakoribb, vagy mellkasi nyomás is kíséri. Ezekben az esetekben érdemes lehet kivizsgálásra menni.

Magának a verejtéknek egyébként nincs különösebb szaga - erős, kellemetlen szagot akkor érezhetünk, amikor az izzadság a bőrünkön lévő baktériumokkal keveredik. Ennek hátterében sokszor a stressz áll. Ha az erős szagú verejték a problémánk, érdemes tisztában lenni vele, hogy a táplálkozási szokásaink, a környezet, illetve az esetlegesen szedett gyógyszerek mind hatással lehetnek rá. Terhesség alatt a nők többet izzadnak, és gyakori, hogy a várandósság egyik első tünete a fokozott verejtékezés - ilyenkor a testszag is megváltozik. Ráadásul ebben az időszakban sok nő a szagokra is fokozottan érzékeny. Várandósság alatt megnő a testben a vér mennyisége, mivel a baba fejlődéséhez több oxigén és tápanyag szállítására van szükség. Ilyenkor érdemes több vizet inni, többet zuhanyozni, laza ruhákat hordani és kerülni a csípős, fűszeres ételeket, hogy mérsékeljük a verejtékezést.