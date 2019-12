Meglepő dolgokról árulkodhat a körmünk

A körmön látható,. A betegség a körömágyból vagy a köröm alatti területből eredhet, hiszen ezek a területek szinte állandóan ki vannak téve a napfény káros hatásainak, a kéz fényvédelméről azonban gyakorta elfeledkezünk, ez pedig növelheti a betegség rizikóját. Ugyanakkor a sérülések is közrejátszhatnak benne.

Vastag, sárgás köröm? Ez bizony gomba! A körömgombának több fajtáját különböztetjük meg aszerint, hogy milyen tüneteket okoznak. Minden esetben fontos a mielőbbi kezelés. Kattintson!

A köröm környékén kialakuló melanóma szerencsére elég ritka figyelhető meg a hosszanti elszíneződés. Az idő előrehaladtával a sötét csík egyre szélesebb lesz, szabálytalan formájúvá is válhat, és el is fekélyesedhet, a köröm pedig elvékonyodhat, széttöredezhet vagy akár le is válhat.