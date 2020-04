Az étvágytalanság ijesztő okai

Gyógyszermellékhatás

Dr. Michael Finkelstein, a Scarsdale Medical Group orvosa azt mondja, hosszú távú étvágytalanság esetén először célszerű ellenőrizni az általunk szedett gyógyszereket. "Sok készítmény előidézheti ezt a panaszt, ilyenek például a kábító hatású fájdalomcsillapítók (ópiátok), néhány antibiotikum, vérnyomáscsökkentők, illetve az ibuprofentartalmú medicinák" - sorolja a szakember.

Pajzsmirigyprobléma

Mind a pajzsmirigy-alulműködés (hypothyreosis), mind a pajzsmirigy-túlműködés (hyperthyreosis) állhat az étvágytalanság hátterében. Apajzsmirigyáltal kiválasztott hormonok a véráramba kerülve szabályozzák az anyagcserét, ha viszont a hormonális egyensúly kibillen, az az ételekkel való kapcsolatunkra is hatással lehet - hangsúlyozzák a Harvard Medical School szakértői.

Az étvágytalanság hátterében komoly probléma is állhat. Fotó: Getty Images

Stressz

A Mayo Clinic szerint sokaknál a stressz felelős az étvágytalanságért. Nem számít, hogy a munkahelyünk miatt idegeskedünk, vagy valamilyen magánéleti probléma nyomja a szívünket, a feszültség nyomot hagy maga után. Például úgy, hogy nem kívánjuk az ételt.

Depresszió

Az alacsony energiaszint és az étvágytalanság gyakori szimptóma a depressziós embereknél. Ez egyaránt vonatkozik azokra, akik szülés utáni depresszióban, pszichotikus depresszióban, bipoláris zavarban vagy szezonális affektív zavarban szenvednek - írja a National Institute of Mental Health.

Demencia

A rohamos memóriaromlás és zavartság miatt, amely az Alzheimer-kórral vagy más demenciával élőket sújtja, a páciensek rendszeresen elfelejtenek enni, és emellett egyéb mindennapi feladatok elvégzésével is meggyűlhet a bajuk. Dr. Finkelstein kiemelte, hogy a demenciával küzdőknél jellemző a depresszió is, ami szintén csökkentheti az étvágyat.

Emésztőrendszeri problémák

Irritábilis bél szindróma (IBS), Crohn-betegség,colitis ulcerosaés más emésztőrendszeri betegségek ugyancsak hatnak az étvágyra. Ahogy azt a Mayo Clinic írja, a fájdalom, hasmenés, émelygés, székrekedés miatt a betegek nem kívánják a finom falatokat. Az IBS-es pácienseknél ráadásul gyakori a szájban megjelenő fekély, ami fájdalmassá teszi az evést, következésképp tovább csökkenti az étvágyat.

Krónikus obstruktív tüdőbetegség

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), bár a légzőrendszert támadja, az étvágy is megcsappanhat a hatására, és akár alultápláltsághoz is vezethet - derült ki egy kutatásból, amit a Journal of Translational Internal Medicine-ben publikáltak. A kór miatt egyre rosszabb lesz a tüdőfunkció, emiatt a páciens elkezdi hanyagolni az aktív tevékenységeket. Ez étvágytalansághoz vezet, sőt, akár depresszióhoz is, ami szintén negatívan befolyásolja az étvágyat.

Rák

Dr. Finkelstein hangsúlyozza, a legtöbb ráktípus elveszi a páciens étvágyát, a petefészek-, a gyomor-, a kolorektális, a hasnyálmirigy- vagy a húgyhólyagrák egyaránt okolható érte. A szakember arról is beszélt, a többi között azért fontos, hogy az étvágytalansággal minél hamarabb orvoshoz forduljunk, mert daganat is lehet mögötte, amit korai stádiumban hatékonyabban lehet kezelni.

Forrás: thehealthy.com