Ezért utálják a macskák a csukott ajtókat

A jelenségnek részben evolúciós, részben a gazdit érintő magyarázata is van – írja a Live Science a portálnak nyilatkozó szakértők által elmondottak alapján. Dr. Karen Sueda állatorvos, állatviselkedés-kutató szerint érdemes megemlíteni, hogy a macskák természetszerűleg nagyon kíváncsi állatok, és bizony olykor őket is elfogja a szorongás, hogy kimaradnak valamiből. Ugyanez embereknél sem ritka. Angol eredetű betűszóval FOMO-nak hívjuk a gondolatainkat eluraló érzést, hogy ha nem vagyunk valahol jelen, kimaradunk valami fontos történésből. „Nem tudom, mi van a túloldalon, ezért be akarok jutni, hogy megnézzem” – fogalmazta meg Sueda, mi járhat a macskák fejében a csukott ajtót látva.

A macskák nem kedvelik, ha kizárják őket egy megszokott helyről. Fotó: Getty Images

Hozzátartozik az igazsághoz, hogy ösztöneik által hajtva a macskák szeretnek mindent szemmel tartani a területükön, abba pedig a gazdi háza is beletartozik. A vadonban ez a folytonos ellenőrzés segítette az életben maradásukat, napjainkban viszont, amikor nem fenyegeti őket annyi veszély, különösnek tűnhet ez a viselkedés. „A macskák szeretnek ellenőrzést gyakorolni az egyes terek, az alapvető szükségletek és általában a területük felett. Ettől még persze nem gonoszak. Csupán egy olyan fajról van szó, amely egyszerre ragadozó és zsákmányállat, azaz amelynek vadásznia kell a túléléshez, de közben biztonságban kell éreznie magát a környezetében” – magyarázta Ingrid Johnson macskaviselkedés-szakértő.

Jane Ehrlich macskaviselkedési tanácsadó pedig arra mutatott rá, hogy egy csukott ajtó éppen azt a három dolgot testesíti meg, amelyet minden macska utál, és amelyet az angol kifejezések mentén ő a három rettenetes C-nek hív.

Választás (choice): a macskák nem szeretik, ha nincs választásuk, azaz kényszerhelyzetbe kerülnek.

Irányítás (controll): a macskák nem szeretik, ha valami felett nem gyakorolhatnak kontrollt.

Változás (change): a macskák nem szeretik a változásokat a környezetükben.

Mindent egybevetve tehát, még ha nem is feltétlenül szeretnének részt venni a macskák abban, ami éppen az ajtó mögött zajlik, azért tudni akarják, mi történik ott.

A gazditól elzárva

Johnson arra is kitért, hogy a macskák kifejezetten élvezik gazdájuk figyelmét. Egy 2017-ben a Behavioural Processes című folyóiratban publikált tanulmány például arra a következtetésre jutott, hogy hajlamosak még olyan ingerekkel szemben is előnyben részesíteni az emberi interakciót, mint a táplálék vagy a játékok. Márpedig egy csukott ajtó éppen ettől fosztja meg őket. Ráadásul a macskák azt a körülményt sem értik, hogy az az ajtó csak átmenetileg zárult be előttük. „Ők csak azt tudják, hogy az a hely, ahova addig bemehettek – és ahol biztonságban érezhették magukat, vagy ahol szerettek aludni –, hirtelen már nem elérhető. Amikor korlátozunk bizonyos dolgokat macskánk számára, egyszersmind stresszt is okozunk neki” – fogalmazott a szakember.

Johnson szerint nagyban csökkenthetjük kedvencünk szorongását, ha következetesek vagyunk vele a lakás számára érinthetetlen pontjait illetően. Ha tehát eleve nem szívesen látjuk a konyhában, étkezőben például, akkor ne csak akkor zárjuk ki, amikor vendégeink vannak, hanem mindig. Sueda pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a macskák gyakran csak a gazdi figyelmét akarják magukra irányítani a csukott ajtóval hadakozva. Olykor azonban valódi szorongást is érezhetnek. Amennyiben azt veszed tehát észre, hogy kedvenced hangosan nyávog, lelapítja a füleit vagy sziszeg, az annak a jele, hogy tényleg zaklatott. Ilyenkor érdemes lehet vele felkeresni az állatorvost, nehogy valamilyen egészségügyi probléma álljon a háttérben, ami a viselkedésére is kihatással van.