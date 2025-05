Passzív dohányzás: a kedvenceinket is veszélyezteti

A dohányzás nem csak a cigiző személy egészségére van hatással, hanem a kedvenceinkére is. Egy új tanulmány szerzői arra voltak kíváncsiak, hogy a kutyák érzelmeit és viselkedését milyen mértékben befolyásolja az, hogy a gazdáik dohányoznak-e vagy sem. Összesen 304 kutyatulajdonost kérdeztek meg (a felük dohányzott, a felük nem) a kedvenceik szokásairól és arról, hogy mennyire vannak kitéve a cigifüstnek. Az olyan változókat is figyelembe vették, mint a nem, a kor, hogy történt-e ivartalanítás, vagy a háztartási viszonyok - írja a Psychology Today.

Az eredmények azt mutatták, hogy a cigarettafüstnek kitett kutyák jelentősen nagyobb eséllyel mutattak viselkedésbeli problémákat hat fontos területen:

félelem,

csökkent aktivitás,

agresszió az emberekkel szemben,

más állatokkal szembeni agresszió,

kevésbé taníthatók,

fokozott szorongás.

Látszik tehát, hogy a passzív dohányzás jelentősen befolyásolták az állatok érzelmi állapotát - ami aztán sok minden másra is kihat. Az agresszív, szorongó, vagy félős kutyákat problémásnak tartják, ezért gyakran adják őket menhelyekre, vagy akár el is altatják őket. Az agresszív viselkedés pedig mind az emberekre, mind más állatokra veszélyes lehet, főleg mivel egyre több háztartásban tartanak egyszerre több állatot, illetve a közösségi terek (parkok, kutyafuttatók stb.) is több, ismeretlen kutyákkal találkozhatnak. A félelem és a szorongás pedig nemcsak a kutya, hanem a gazdi életminőségére is kihat, mivel utóbbi nem feltétlenül tudja kezelni a kedvence kiszámíthatatlan viselkedését.

A nehezen tanítható kutyák pedig nehezebben alkalmazkodnak az otthoni rutinokhoz, és kisebb eséllyel hallgatnak a gazdikra. Ez pedig aláássa az ember-kutya kapcsolatokat.

Még egy ok, amiért érdemes letenni a cigit. Fotó: Getty Images

A cigarettafüstben lévő vegyi anyagok az emberek hangulatát is befolyásolhatják, és depresszióhoz vagy szorongáshoz vezethetnek. Így logikus, hogy hasonlóan hat a kutyákra is, akiknek a neuropszichológiájuk nagyban hasonlít az emberekére. Ráadásul a kutyák védtelenebbek is, mivel ki vannak szolgáltatva a gazdáiknak: nem mozoghatnak teljesen szabadon, nem tudnak kimenni egy füstös szobából, nem kérhetik az ablak kinyitását stb. Ennek eredményeképpen a környezeti stresszoroknak, például a cigarettafüstnek való tartós kitettségük krónikus stresszreakciókat válthatnak ki, ami megváltoztatja viselkedésüket, hormonszintjüket és végső soron mentális és fizikai egészségüket.

Láthatjuk tehát, hogy a dohányzás - főleg, ha valaki házon belül teszi - rossz hatással van, nem csak az ember, hanem a kutya egészségére is. Ezért a dohányosoknak javasolt ezt kint tenniük, vagy még jobb, ha letesznek a cigarettáról.