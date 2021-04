Így adhatunk be gyógyszert a kutyának

Rejtsük el a pirulákat

Igen hatékony stratégiának bizonyulhat, ha az adott gyógykészítményt valamilyen ételféleségben rejtjük el gyanútlan kedvencünk elől. E tekintetben kifejezetten előnyös tulajdonságokkal bír például a vaj és a mogyoróvaj, a krémsajt, illetve egyes hentesáruk, mint a szalámi és a májashurka. Egy kevés jégkrém vagy joghurt pedig nem csupán a gyógyszer eltitkolásában hasznos, de megkönnyíti annak lenyelését is. A bolti eledelek szintén jó szolgálatot tehetnek, ráadásul ezek közül bizonyos termékek az ételallergiával küzdő kedvencek számára is fogyaszthatóak.

A legtöbb eseteben cselhez kell folyamodnunk, hogy beadhassuk a gyógyszert kedvencünknek Fotó: 123rf

Megeshet persze, hogy bármennyire is igyekszünk ínycsiklandó falatokkal túljárni a kutyánk vagy macskánk eszén, végül mégsem járunk sikerrel. Ha ugyanis megérzik a pirulát, hamar kiköphetik, így egyszeriben újra ott fogjuk találni magunkat, ahonnan elindultunk. Nem szabad azonban rögtön feladni! Várjunk legalább egy fél órát az újabb próbálkozással, hátha így már sikerül majd becsapnunk az elsőre túlzottan szemfülesnek bizonyuló kedvencünket.

Akad még egy fortély, ami ugyancsak segítséget jelenthet. Először kínáljunk fel egy kedvcsináló falatot, majd azt követően jöhet az álcázott pirula, végül pedig ismét egy makulátlan porció zárja a sort. Ezzel a technikával javíthatjuk annak az esélyét, hogy a gyógyszer ténylegesen bejusson az állat szervezetébe, ahol aztán kifejtheti a kívánt hatást.

Egyéb lehetőségek

Érdemes megemlíteni, hogy egyes gyógyszerek folyékony és ízesített formában is kaphatók. Ezeket egyrészről könnyebb belekeverni valamilyen ételbe, másrészről sok négylábú akár magában is hajlandó elfogyasztani az ilyen típusú készítményeket. Az ízesítés egyébként a tabletták esetén is beválhat, egyes gyártók ugyanis ilyen termékekkel is igyekeznek a gazdik segítségére lenni.

Amennyiben az eddigiekből semmi sem válik be, végső megoldásként megpróbálhatjuk közvetlenül, kézzel beadni a felírt szert. A legjobb, ha megkérjük az állatorvost, hogy mutassa be az ehhez szükséges technikát, de jobb híján elleshetjük internetes videókból is a fogásokat. Szükség esetén az állatpatikákban kapható gyógyszeradagolók is a segítségünkre lehetnek, amelyekkel az éles fogaktól biztos távolságot tartva juttathatjuk a pirulát kedvencünk szájába.

Rendkívül fontos, hogy nem szabad túlságosan erőltetni a dolgot. Különösen igaz ez azokra az esetekre, amikor az érintett kutya vagy macska szájüregi vagy nyaki fájdalommal is küzd. Amint félni kezd, netán agresszívvá válik, azonnal fújjuk le az akciót! Még ha az állatnak szüksége is van az adott gyógyszerre, mindig mérlegeljük kellő higgadtsággal a helyzetet. Ezek a szituációk mind a gazdi, mind a házikedvenc számára stresszesek lehetnek, éppen ezért csakis kellő türelemmel érhetünk célt.

