Hibrid hajtású autót venne a magyarok negyede

A magyar autósok 70 százaléka öt éven belül lecserélné az autóját, de benzines autót már csak feleennyien vennének – derült ki az EY felméréséből. A nemzetközi tanácsadó cég reprezentatív kutatásában 533-an vettek részt, a kérdőívekre 20 és 60 év közötti aktív autóhasználók válaszolhattak 2021 novemberében.

Népszerűbbek a hibrid hajtású járművek

A felmérés szerint a megkérdezettek 26 százaléka vásárolna hibrid hajtású gépkocsit, 9 százalékuk elektromost, 8 százalék dízelüzeműt. A 2020-as visszajelzésekhez képest a benzines autók népszerűsége 7, a dízeleké 8 százalékponttal csökkent, ugyanakkor a hibrideké 8, az elektromosoké pedig 3 százalékponttal nőtt – írták.

Öt éven belül lecserélné az autóját a magyarok 70 százaléka. Fotó: Getty Images

A cserénél az ár meghatározó szempont, de a leendő vásárlók fontosnak tartják a biztonságot és a gazdaságos üzemeltetést is. Emellett a tapasztalataikat is mérlegelik, amikor járműtípust választanak. A márkahűség leginkább az alacsony szervizdíjakon és a hűségprogramokon múlik. Használt autó vásárlásakor 61 százalék figyelembe veszi a futásteljesítményt is. Az elemzők szerint ezzel függ össze, hogy 43 százalék hivatalos kereskedéstől vásárolna.

Sokan hitelből finanszíroznák a cserét

A felmérés kitért az autócserék fedezetére is. Saját forrásból 55 százalék vásárolna, a többiek kölcsönt vennének fel. A 30 év alattiak akár egy évet is várnának a gépkocsijukra, de az idősebbeknek alig az ötöde volna ilyen türelmes, így inkább készletről választana, illetve kompenzációt kérne a várakozásért – tették hozzá.

Az EY szerint a gépjárműkereskedők sikere elsősorban azon múlhat, mennyire ismerik a vevői igényeket, hiszen a vásárlók csoportjai között nagyok az eltérések. Hatékony kiszolgálásukhoz hozzájárulhatnak az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerek, valamint az értékesítési hálózat teljesítményének elemzése – mutatott rá közleményében az EY.