Visszér: miért súlyosabb nyáron?

A visszérbetegség vénatágulatot jelent. Míg a verőereken át kerül a szívből a szövetekhez az oxigéndús vér, a vénák, azaz visszerek jelentik a visszacsatolást, ezek juttatják vissza a vért a szívbe. A látható visszerek nem jelentenek automatikusan betegséget, legfeljebb esztétikai okból zavaróak. A pókvénákkal, a kis erecskék hálózatával sincs gond. Problémát az jelent, ha a vénák kitágulnak és kanyargóssá válnak.

Általában a lábakban alakul ki ez az állapot, például nagy terhelés miatt, amely érheti ülő vagy álló helyzetben is a lábat. A visszérprobléma lehet örökletes is, ilyenkor a nem megfelelő billentyűműködésre hajlamunk van. (A vénabillentyűk összehangolt működése teszi lehetővé, hogy a vér a szív felé haladjon vissza - a gravitáció ellenében, tehát felfelé.)

A visszeresség kizárólag műtéttel kezelhető hatékonyan. Az utóbbi évtizedben elterjedt modern műtéti eljárások - a lézeres beavatkozás, a rádiófrekvenciás abláció - sok szempontból előnyösebb alternatívát kínálnak a hagyományos műtéti módszerrel szemben.

Rossz jel a lábgörcs

Visszérbetegség jele lehet az estére kialakuló "ólomláb-érzés", a lábdagadás, az éjszakai lábgörcs. Ha a mélyebben fekvő, nem látható vénák károsodtak, akkor nincs kívülről látható jele a bajnak. Pedig fontos, hogy időben elkezdjük kezelni a kitágult visszereket. Sokan sajnos csak akkor fordulnak orvoshoz, ha már komoly fájdalmaik vannak, vagy egyéb szövődmények kezdenek kialakulni, például a boka körüli bőr barnásan elszíneződik, durva tapintatúvá válik. Korai kezeléssel a szövődmények, például a vénás lábszárfekély kialakulása megelőzhető.

Kismamáknak különösen nehéz a nyári időszak, amely kedvez a visszérbetegség kialakulásának

A tág, kanyarulatos ereket nem lehet meggyógyítani, mert az érfalak meggyengültek, rugalmatlanná váltak, és nem képesek normál összehúzódásra. Ez egy maradandó elváltozás, amely súlyosbodhat, visszérgyulladáshoz, trombózishoz, mélyvénás trombózishoz vezethet. A különféle vény nélkül kapható krémek, tabletták enyhíthetik a tüneteket, a feszítő, kellemetlen érzést, a vizesedést, de magát a betegséget nem gyógyítják meg. A tönkrement ereket viszont meg lehet műteni, a hajszáleres visszereket pedig injekcióval, lézerrel vagy rádiófrekvenciás módszerrel el lehet tüntetni.

Melegben lassul a vérkeringés

Nyáron a visszérbetegségek súlyosabbá válhatnak. A melegben ugyanis lassul a vérkeringés, pang a vér az erekben, amelyek kitágulnak (a visszerek is), így nyáron jobban is látszanak. Főként a nőknél igaz ez, akiknek vékonyabb a bőre. Ezért nyáron nagyon fontos az úgynevezett kompressziós zokni viselése kezdeti stádiumban is, amely a bokánál erősebben szorít, így serkentve a vérkeringést a lábszárban. Fontos, hogy sok folyadékot igyon a beteg, kiszáradáskor ugyanis besűrűsödik a vér, ami növeli a trombózis kialakulásának esélyét.

Elszíneződés, duzzanat, vizenyő, viszketés, furcsa körömelváltozások: mind-mind a szervezet üzenetei, hogy valami nem stimmel. Járjon utána, mit jelezhet a lábfej!

Ha utazunk, és sokat ülünk autóban vagy repülőgépen, időnként át kell mozgatni a lábat. Megelőzésként, de már kialakult betegség esetén is javasolt a nem megerőltető, de rendszeres mozgás, például a séta, a kocogás, a biciklizés, a kutyasétáltatás. Kerülendő a cipekedés, a magassarkú cipő viselése, a napozás és a hirtelen nagy erőkifejtéssel járó sportok, mert a tartósan feszülő izmok növelik a vénás nyomást az erekben. A hízás szintén nem szerencsés.

Kismamáknak különösen nehéz ez az időszak, mert a meleg és a pluszsúly is kedvez a visszérbetegség kialakulásának. Szerencsére a szülést követően eltűnhetnek ezek az "ideiglenes" visszerek. Érdemes minél többet tartózkodniuk hűvös szobában, felpolcolt lábbal.