Szokjunk le erről, ha nem akarunk megfertőződni

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a SARS-CoV-2 terjedésének megakadályozása érdekében mennyire fontos a rendszeres kézmosás, a társadalmi távolságtartás, az arcmaszk viselése, illetve az, hogy ne nyúljunk hozzá az arcunkhoz, szemünkhöz, szánkhoz. Viszonylag egyszerű szabályokról van szó, azoknak viszont, akik rágják a körmüket, utóbbi betartásával alaposan meggyűlhet a bajuk. Pedig a jelenlegi helyzetben elengedhetetlen, hogy felhagyjunk ezzel a rossz szokással, ellenkező esetben nagy az esély arra, hogy elkapjuk a COVID-19-et. A körömrágás ráadásul a fertőzésveszély mellett azért sem szerencsés, mert ronthat a körmök állapotán, és szorongást, szégyenérzetet okozhat művelőjében.

Motiváció, következetesség, hajlandóság

Szokásaink - főleg a rosszak - megváltoztatása azonban sosem egyszerű, nem véletlen, hogy a legtöbben néhány meddő kísérlet után feladják a próbálkozást. Dr. Evan Rieder adjunktus szerint a körömrágásról való leszokás valóban időigényes, de nem lehetetlen. A New York-i Egyetem szakembere azt mondja, pusztán kellő motivációra, következetességre és hajlandóságra van szükség, hogy képesek legyünk kezelni a "visszaeséseket".

Ha ugyanis komolyak a szándékaink, nem bukunk el. A sikerhez vezető út első fontos lépése, hogy tényleg meglegyen bennünk a vágy a változtatásra. Ne bízzuk magunkat olyan eszközökre, mint a kellemetlen ízű körömlakk, a szép manikűr vagy a rágógumi. Ezek csak akkor segíthetnek valamennyit, ha tudattalan a körömrágás. Amennyiben viszont a stressz generálja, hosszú távon nem jelentenek megoldást a problémára - hangsúlyozza dr. Rieder.

A tudatosság növelése azonban hatékony lehet. Igyekezzünk rászokni arra, hogy észrevegyük, amikor elkezdjük rágni a körmünket, így könnyebb abbahagyni, és figyelmeztetni magunkat, hogy ezt nem szabad csinálni. Dr. Rieder ugyancsak hasznosnak tartja, ha leírjuk, pontosan mikor és milyen helyzetben rágtuk a körmünket, és utólag alaposan áttanulmányozzuk a feljegyzett időpontokat, helyzeteket. Így rájöhetünk, mikor kell jobban odafigyelnünk.

Szintén fontos, hogy elfogadjuk: a cél elérése előtt többször is visszaeshetünk. Ha ugyanis egy rossz szokás hónapok, évek, akár évtizedek óta kísér minket, nem várhatjuk, hogy egyik napról a másikra elhagyjuk azt. Mindig emlékeztessük magunkat arra, hova akarunk eljutni, mi motivál minket. Kitalálhatunk egy olyan tevékenységet is, amivel ideiglenesen helyettesíthetjük a körömrágást, ezzel is felgyorsítva a leszokást. Ha úgy érezzük, mindezek ellenére sem tudunk megküzdeni a körömrágással, forduljunk szakemberhez, aki személyre szabott módszerek kidolgozásával segíthet minket.

Forrás: blogs.webmd.com

