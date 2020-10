Szlávik: hasonló magas számok lesznek, mint Romániában

A koronavírus-járványra tekintettel mindenkinek javasolja a jövő héttől elérhető infuenza elleni oltások beadását Szlávik János, az Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa. A szakember az M1 aktuális csatornának nyilatkozva kifejtette, az elmúlt napokban magas Magyarországon a koronavírussal fertőzöttek és az elhunytak száma, és további növekedés várható. Egész Európában emelkedik a fertőzöttek száma, fel kell készülni, hogy Magyországon is hasonlóan magas számok lesznek, mint például Csehországban és Romániában - tette hozzá.

Aki teheti, oltassa be magát

A főorvos hangsúlyozta, továbbra is a rizikócsoportba tartozókra, az idősekre és a krónikus betegségekben szenvedőkre kell vigyázni, az elhunytak 99 százaléka ugyanis közülük kerül ki. Szlávik János különösen fontosnak nevezte a rizikócsoportba tartozók megvédését az influenzától, nemzetközi megfigyelés szerint ugyanis megduplázódik a halálozás esélye, ha valaki egyszerre szenved koronavírus- és influenzafertőzésben. Kiemelte, az influenza elleni védőoltások megbízhatóak, biztonságosak, azokat csak a lázas, beteg, illetve az oltásra allergiás embereknek nem szabad beadni.

Megduplázódik a halálozás esélye, ha valaki egyszerre szenved koronavírus- és influenzafertőzésben.

Fotó: Getty Images

Nem csodaszerek, de segíthetnek

Szólt arról is, hétfőn kezdődnek meg a remdesivir nevű hatóanyag klinikai vizsgálatai a Dél-pesti Centrumkórházban, mivel ez a hatóanyag eddig hatékonynak bizonyult az újfajta koronavírussal szemben. Magyarországon az elmúlt hónapokban is elérhető volt többféle vírusellenes készítmény és ez így marad a közeljövőben is - fűzte hozzá. A főorvos közölte, a vírusellenes kezelés következtében több beteg sokkal hamarabb gyógyult meg, mint azok, akik nem kapták meg ezeket a gyógyszereket, emellett kevesebb eséllyel kerültek intenzív osztályra és nagyobb valószínűséggel maradnak életben. A vírusellenes készítmények nem csodaszerek, de segítséget nyújthatnak az idős betegek gyógyulásában - mondta, hozzátéve, a most vizsgált gyógyszerek csak a klinikai teszteket követően kerülhetnek a háziorvosokhoz, addig csak kórházakban alkalmazhatóak.

180 betegből 32 lélegeztetőn

Szlávik János ezúttal is aláhúzta a mindenkori szabályos maszkviselés, a fertőtlenítés és a távolságtartás fontosságát. A koronavírusos esetek számának emelkedésével még nagyobb figyelem hárul az idős, krónikusan beteg hozzátartozók védelmére - tette hozzá. A Dél-pesti Centrumkórházról szólva elmondta, jelenleg 180 koronavírusos beteg fekszik az intézményben, akik közül 32-en vannak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozta, ez a korábbi időszakhoz képest soknak számít, és azt mutatja, az esetek számának emelkedésével egyre több idős, krónikus betegségben szenvedő kerül kórházba és lélegeztetőgépre.



