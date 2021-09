Szlávik: az oltatlanok fele meggyőzhetetlen

Csütörtök reggelig több mint félezer újabb koronavírus-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon.

Az oltatlanok fele meggyőzhetetlen. Olyan téveszméket olvasnak és hangoztatnak, amelyek szerint az oltások károsak, ezért inkább vállalják a veszélyt. A másik ötven százalékot valahogy el lehetne érni, erre szolgálnak az olyan csoportok, amelyek az idős, egyedül élő, vidéki embereket észérvekkel próbálják meggyőzni - hangsúlyozta Szlávik. Hozzátette, a legösztönzőbb talán, hogy védettségi kártyához van kötve bizonyos helyek látogatásának lehetősége.

Oltáshoz készítik elő a Pfizer-BioNTech oltóanyagát a hatvani kórház oltópontján szeptember 22-én. h i r d e t é s Fotó: MTI/Komka Péter

A szakember szerint az oltások propagálásával lehet elérni a védettséget, mivel egy hatásos gyógyszer létrehozása legalább két év, vagyis valószínűleg jövőre lesz csupán elérhető egy olyan igazán hatékony gyógyszer, amely alapvetően változtatja majd meg a COVID-19-betegség kezelését. Mivel nincs gyógyszer, ezért akik megbetegszenek, azoknál jelentős a veszély, hogy lélegeztetőgépre kerülnek, illetve az esetek bizonyos százalékában meg is halnak.

A főorvos az interjúban kitért arra is, hogy a delta variáns sokkal jobban fertőz, mint a korábbiak. Az eddigi mutációkkal egy ember általában 3-4 másikat fertőzött meg, a delta esetén viszont 7-8 is lehet ez a szám. Hozzátette, ne hagyjuk, hogy a vírus a gyerekek között is jobban terjedjen: járványügyi szempontból nagyon fontos, hogy beoltsák őket. "Kétségtelen hogy már a negyedik hullámban vagyunk, de egyelőre nem lehet tudni, hogy lassan vagy robbanásszerűen emelkednek-e majd az esetszámok" - mondta el Szlávik János.

A koronavírus-pandémia nemcsak a fertőzések révén, hanem közvetetten is sokak egészségére fejtett ki negatív hatást, amióta kitört a világban.