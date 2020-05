Súlyos hatással lehet a gyerekekre a koronavírus-gyógyszer

Ahogy egyre gyorsabban és messzebbre terjedt az új koronavírus-járvány, úgy fokozódott a roham az ellene hatékony gyógyszer és oltóanyag megtalálásáért. Jelenleg is több száz formulával, kezeléssel kísérleteznek világszerte, közülük pedig az egyik legígéretesebbnek a favipiravir nevű szer tűnik. Ezt a digitális kameráiról ismert, de gyógyszeripari érdekeltséggel is bíró japán Fujifilm Holdings Corp. egyik leányvállalata fejlesztette ki. Ők Avigan néven forgalmazzák, de generikus hatóanyagként ma már bárki előállíthatja a világon.

Bár állatkísérletekben a favipiravir számos fajta vírus ellen hatékonynak bizonyult, és több kínai tanulmány is arról számolt be, hogy az ezzel kezelt COVID-betegek felgyógyultak, koronavírus-ellenes hatása még nem bizonyított. A SARS-CoV-2 vírus által okozottfertőzéselleni hatékonyságát ugyanis egyelőre nagyrészt anekdotikus, vagyis elbeszélésen alapuló bizonyítékok támasztják alá. Ennek ellenére sok országban bíznak a sikerében, a napokban az Innovációs és Technológiai Minisztérium is bejelentette, hogy szeptemberben megkezdődhet a gyógyszer gyártása Magyarországon.

Ám mielőtt eljutnának a gyártásig és a tömeges alkalmazásig, fontos, hogy széleskörűen teszteljék a gyógyszer hatékonyságát és lehetséges mellékhatásait is. Abe Sinzo japán miniszterelnök ugyanis egyik sajtótájékoztatóján maga jegyezte meg, hogy a favipiravir ugyanolyan hatással lehet a terhes nőkre, mint a hírhedt thalidomid - emlékeztet az Index.

A thalidomid mellékhatása miatt csonka végtagokkal született gyerekek játszanak egy német otthonban. Fotó: Getty Images

Tízezer gyerek született rendellenességgel

A thalidomidot tartalmazó orvosságot, a Contergant a 60-as években kezdték forgalmazni Németországban, és ez okozta a világ egyik legsúlyosabb gyógyszer-katasztrófáját. Először nyugtatóként, fájdalomcsillapítóként került a patikákba, de felismerték, hogy képes enyhíteni a terhesség első trimeszterében gyakran fellépő émelygést is. Emiatt azonnal népszerű lett a kismamák körében, Németországban és több más országban recept nélkül lehetett hozzájutni, míg van, ahol vényköteles volt. Magyarországon nem került forgalomba - szerencsére.

Nem sokkal később ugyanis megfigyelték, hogy jelentősen megugrott a súlyos születési rendellenességgel világra jött csecsemők száma. A gyerekek csökevényes vagy teljesen hiányzó végtagokkal születtek, de sokukban más deformitás is társult ehhez, amely a szívet, tápcsatornát, húgyutakat, szemet és/vagy fület érintette. Mindezek következtében közel 50 százalékuk a születés utáni néhány hónapon belül meg is halt. Nem kellett sok idő, hogy rájöjjenek, ezeknek a súlyos rendellenességeknek a thalidomidhoz van köze, melynek forgalmazását be is tiltották.

A favipiravirhoz visszatérve: a tudósok is tisztában vannak tehát a lehetséges mellékhatásaival. Ám azzal érvelnek, hogy a koronavírus-fertőzés leginkább az időseket érinti, náluk pedig nem kell számolni már a terhességre és magzatra gyakorolt káros következményekkel. Japánban például már szinte általános kórházi gyakorlat lett a súlyosabb állapotban lévő COVID-betegek favipiravirral történő kezelése. Ennek ellenére minden páciensnek joga van tudni, hogy a nála alkalmazott szer milyen mellékhatásokat okozhat, és valószínűleg emiatt a hivatalos engedélyezéshez még számos vizsgálaton kell átesnie a favipiravirnak.

