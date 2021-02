Orbán: a 3. hullám megállítása után jöhet a nyitás

Az ország koronavírus-járvány utáni újraindításáról szóló nemzeti konzultációt egy nap alatt 120 ezren töltötték ki - mondta Orbán Viktor. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezen döntések felelőssége is természetesen a kormányé, de véleménye szerint az a jó döntés, amelybe minél több embert vonnak be.

Beoltják a Hajdúszoboszlói Református ANNA Idősek Otthonának egyik munkatársát.

"Veszélyes pillanat ez"

A miniszterelnök úgy fogalmazott, most "egy nagyon veszélyes pillanatban vagyunk", hiszen meredeken emelkednek a járványügyi számok, a tendencia különösen rossz. Orbán Viktor szerint az dönti el a sorsunkat, hogy a beoltottak vagy a harmadik hullám görbéje lesz-e gyorsabb. Ha az új típusú koronavírus elleni vakcinázás gyorsabb lesz és többen kérik, akkor "életeket nyerünk", ha viszont a harmadik hullám görbéje lesz erősebb, "életeket veszítünk" - magyarázta. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a magyar egészségügy kiválóan vizsgázott az elmúlt egy évben, kivételesen erős, rengeteg embert megmentett, és most is bírni fogja a terhelést. Kitért arra is, hogy nagyok a tartalékok. Ha például most hirtelen 20 ezer embernek kellene koronavírus-fertőzés miatt kórházi ellátást biztosítani, akkor erre is képesek lennénk - mondta.

"Mindenki regisztráljon az oltásra!"

"Mindenkit arra kérek, hogy regisztráljon, jelentkezzen, menjen be, oltassa be magát, ha lehet, fogadja el azt, amit éppen kínálnak neki" - fogalmazott a miniszterelnök. Elmondta továbbá, hogy az EU tagállamai közül ma Magyarországon van a legtöbb, oltásra alkalmas koronavírus-vakcina. Ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy itthon egy Magyarországhoz hasonló méretű államhoz képest májusra 3,5 millióval több embert fognak beoltani.

Egyébként a beoltottak száma hamarosan felfut 441 ezerre, majd "egy nagy ugrás következik", mert 7-10 nap alatt 650 ezer embert fognak beoltani - ismertette Orbán. A beoltottak száma március elején éri el az 1 millió 225 ezret, április elejére pedig a 2 millió 582 ezret. Így húsvétra az eddig regisztráltakat be tudják oltani - mondta. Arról is beszélt, hogy az oltáskor tájékoztatást adnak a vakcina fajtájáról, amit ha elfogad az illető, beoltják vele, ha viszont nem jó neki, akkor megnyugtatják, hogy ezzel nem esett ki a beoltandók sorából, és majd értesítik, ha lesz olyan koronavírus elleni oltóanyag, amilyet szeretne.

