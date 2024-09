Megvan a magyarázat a rendkívüli árvíz kialakulására

Délután az ország keleti felén is megnövekszik átmenetileg a felhőzet, és ott is előfordul eső, zápor, egy-egy zivatar. A Dunántúlon ugyanakkor felszakadozik a felhőzet, de képződő felhőkből zápor, zivatar előfordulhat. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül, az Alföld délkeleti részén megerősödik. Zivatarokat is kísérhetik erős, viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északnyugati, nyugati felén 18, 23, másutt 24, 29 fok között alakul. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. Térségünk fölött most egy hullámzó frontálzóna található.