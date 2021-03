Koronavírus: van értelme az oltási igazolványnak?

A közös uniós oltásigazolásra, más néven "zöld tanúsítványra" vonatkozó jogalkotási javaslat bemutatásakor Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elmondta, előterjesztésük a megkülönböztetéstől való mentesség és az uniós állampolgárok alapvető jogainak szigorú tiszteletben tartásán alapul. Az igazolvány díjmentesen elérhető majd, digitális vagy papíralapú változatban állítják ki.

Milyen adatokat tüntetnek fel rajta?

Védettségi igazolvány: ezt kell tudni róla

Az oltási könyv szerepét betöltő digitális zöldigazolvány a beoltottságot fogja igazolni, vagy teszteredményeket tartalmaz azok esetében, akik még nem kaphattak oltást. Emellett azt is rögzíti, ha valaki már átesett a koronavírus-fertőzésen - derült ki. Az igazolvány rendelkezik majd egy QR-kóddal, amely tartalmazná a szükséges kulcsfontosságú információkat, valamint egy digitális aláírást a dokumentum hitelességének igazolására. Az igazolvány csak korlátozott számú információt tartalmazhat, például a nevet, a születési időt, a kiállítás dátumát, a koronavírus-oltásra, tesztre, illetve a felgyógyulásra vonatkozó releváns információkat, és az igazolvány egyedi azonosítószámát.

Rácz-Nagy Róbert megkapja Késmárky-Kodak András háziorvostól a vakcina második adagját.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ez lenne a cél

Az igazolvány bevezetése a várakozások szerint elősegíthetné, hogy az európaiak szabadabban utazhassanak, és enyhüljenek a közös piac működését korlátozó intézkedések negatív hatásai. Amennyiben a tagállamok a beoltottság igazolásának megléte esetén eltekintenek bizonyos népegészségügyi korlátozások - például tesztelési vagy karanténkötelezettség - alkalmazásától, ugyanolyan feltételek mellett kötelesek elfogadni az igazolvány rendszere keretében kiadott oltási igazolványt is. Ez a kötelezettség az uniós forgalombahozatali engedéllyel rendelkező vakcinákra korlátozódna, de az egyes tagállamok dönthetnek úgy, hogy ezeken felül más vakcinákat is elfogadnak. Az igazolvány valamennyi uniós tagállamban érvényes lenne, továbbá Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc is csatlakozhat a kezdeményezéshez.

A hazai fogadtatás és helyzet

Az úgynevezett vakcinaútlevél bejelentésére reagálva a hazai Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) azt írta, hogy mivel ezeket az igazolásokat a tagállamok állítják ki, így minden beoltott magyar állampolgár meg fogja kapni, függetlenül attól, hogy melyik vakcinával oltották be az új típusú koronavírus ellen. "Brüsszeltől azonban most nem útlevelet várunk, hanem vakcinát" - hangsúlyozták.

Közben viszont Magyarország már elkezdte kipostázni az érintetteknek a hazai védettségi igazolványokat, ezekkel azonban bőven akad probléma - a Telex beszámolója alapján legalábbis teljes a káosz. Egy család 4 tagja például 4 különböző érvényességi idővel vehette kézhez az okmányt, pedig mindannyian egyszerre voltak betegek. Egy nő két kártyát is kapott: az egyiket azért, mert gyógyultnak számít, a másikat azért, mert megkapta a védőoltást. Sokan már a vakcina első dózisa után megkapták az igazolványt, de arra is volt példa, hogy olyan személynek postázták az okmányt, aki március 1-jén elhunyt egy kórházban.

