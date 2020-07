Koronavírus: újra dolgozhatnak a 65 év feletti orvosok

Március közepén - az új típusú koronavírus okozta járványügyi helyzetre való tekintettel - a miniszter arra kérte az egészségügyi szolgáltatókat, hogy a 65 év feletti orvosok és szakdolgozók ne találkozzanak személyesen betegekkel. A háziorvosok és az egészségügyi dolgozók egészségének megőrzéséért egyébként is csökkenteni kellett az orvos-betegtalálkozók számát, így a távkonzultációnak jutott a főszerep. Az egészségügyi szolgáltatóknak azt is fel kellett mérniük, hány olyan krónikus betegséggel élő, 65 évnél fiatalabb dolgozójuk van, akikre a koronavírus szintén fokozottan veszélyes lehet.

Újra dolgozhatnak a 65 év feletti orvosok. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Visszatérhetnek az idősebb dolgozók

A személyes betegellátás alól felmentett orvosok és szakdolgozók a koronavírus-járvány idején telefonon vagy elektronikus csatornákon vették fel a betegek kórelőzményét, tanácsot adtak, illetve e-receptet állítottak ki. Május 4-e óta azonban fokozatosan újraindulhattak az egészségügyi ellátások, és a higiénés szabályok fokozott betartása mellett már biztonsággal visszatérhetnek a korábban a sérülékeny csoportba tartozó orvosok, ápolók, nővérek is. Az egészségügy továbbra is számít a 65 év feletti orvosok és szakdolgozók fegyelmezett együttműködésére és elkötelezett munkájára - emelte ki az Emmi.

Még nincs vége a járványnak

Fontos azonban kiemelni, hogy a járvány még nem ért véget. A koronavírus ugyanis még több országban is erősen terjed, ezért a járványügyi készültség továbbra is érvényben van itthon. Az a cél, hogy a vírust a határon kívül tartsuk és a további szigorításokat, korlátozásokat elkerüljük. Ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyekkel csökkenthetjük afertőzéskülföldről történő behurcolásának és a járvány magyarországi fellángolásának kockázatát. Az általános szabályok pedig változatlanok: továbbra is viselni kell a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, valamint még mindig nem tartható 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény. Magyarországon egyébként eddig 4448 igazolt fertőzöttet és 596 áldozatot regisztráltak.

