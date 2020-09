Koronavírus: új remény a fertőzötteknek

A kelet-lengyelországi Lublinban működő egyik biotechnológiai cég előállította a koronavírus-fertőzésből felgyógyultak vérplazmájából kivont immunoglobulinokat tartalmazó, a maga nemében világviszonylatban első ilyen gyógyszert. A szer tesztelését októberben el is kezdik. A sikeres klinikai tesztelést követően a szert néhány hónapon belül már forgalmazhatják is, elsősorban Lengyelországban. A specifikus anti-SARS-CoV-2 immunoglobulinokat (ellenanyagokat) tartalmazó gyógyszert izominjekcióként adják majd be.

Az új gyógyszer feltehetőleg hatékonyabb lesz a vérplazmakezelésnél.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A gyógyszer nagy előnye

A passzív immunizálást eredményező gyógyszer várhatóan csökkenti majd a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak számát. Emellett a több országban is alkalmazott plazmatranszfúziós terápiával szemben a gyógyszer nagy előnye, hogy bármilyen vércsoportú beteg kezelésére alkalmas. A frakcionált vérplazmából előállított készítmény ráadsául feltehetőleg hatékonyabb is a vérplazmánál, mivel sűrített formában tartalmazza az antitesteket.

Bányászok véréből nyerték a plazmát

A gyártás során fehasznált 120 liternyi vérplazmát a COVID-19 betegségből, illetve tünetmentes fertőzésből felgyógyult sziléziai bányászok véréből nyerték. A bányászok között egyébként május óta több mint 8 ezer esetet regisztráltak. Többségük tünetmentesen esett át a fertőzésen, és szerdáig már 99,4 százalékuk felgyógyult.

