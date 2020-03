Koronavírus: nem tudnak mindenkin segíteni

Nem sokkal ezelőttig Európából nézve távolinak tűnt a kínai koronavírus-járvány, de amint az öreg kontinensen is egyre több COVID-19 beteget diagnosztizáltak, nagyon is közel került a veszély. Hirtelen azzal kellett szembesülnünk, hogy bármikor testközelből is átélhetjük, milyen megküzdeni az új koronavírussal. Pontosan ezen ment keresztül egy olasz orvos, Alicia Ibarra, aki most a privátbankár.hu portálnak adott interjút.

A Pomeziában (egy Róma melletti település) radiológusként dolgozó orvosnő felidézte, hogy Rómában egy héttel ezelőttig csak kevesen vették komolyan a járványt, hiszen az az ország északi részét sújtotta inkább. De amint Lazio régióban is felfüggesztették a tanítást, megváltozott az emberek viselkedése. Mostanra pedig, hogy szinte minden bezárt (kivéve a gyógyszertárakat és élelmiszerboltokat), eluralkodott a pánik.

Pomezia a koronavírus-fertőzés római epicentruma, itt diagnosztizálták az első helyi beteget, és már 600 embert helyeztek otthoni karanténba. Mint mondja, a kórházba korlátozzák a bejutást, belépéskor mindenkinek ki kell tölteni egy kérdőívet az egészségi állapotáról és arról került-e kapcsolatba fertőzöttekkel, vagy járt-e járványveszélyes területen. A sürgősségi osztály előtt pedig sátrakat állítottak fel, amelyekben felmérik, hogy az oda jelentkező betegeket valóban szükséges-e felvenni. "Ha egy páciensnél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, akkor külön útvonalat jelölnek ki neki, hogy minimálisra csökkentsék az érintkezés lehetőségét a nem fertőzöttekkel kórházon belül" - magyarázta.

A sürgősségi osztályok előtt ellenőrző sátrakat állítottak fel Olaszországban. Fotó: Getty Images

Az orvosoknak kell eldönteniük, kinek jut ellátás

Elmondása szerint náluk egyelőre nem vészes a helyzet, van elég védőfelszerelésük is. Ám aggasztónak találja, hogy éppen Lombardiában, amely több pénzügyi erőforrással és szervezettebb egészségügyi rendszerrel rendelkezik Laziónál, ennyire kritikus a szituáció. Ahogy hallotta, vannak olyan kórházak az országokban, ahol az orvosoknak mérlegelniük kell, kinek juttatnak ágyat és lélegeztetőgépet, ezekből ugyanis nincs elég.

"Természetesen egyetlen beteget sem hagynak kezelés nélkül, de ha választani kell, hogy kinek jusson légzőkészülék vagy ágy az intenzíven, akkor azt a beteget választják, akinek nagyobb a túlélési esélye" - magyarázta. Az interjúban megemlítette azt is, hogy tudomása szerint van olyan kórház, ahol a fertőzött, de tünetmentes orvosoknak továbbra is dolgozniuk kell.

A doktornő szerint most a legfontosabb, hogy mindenki betartsa a járványügyi intézkedéseket, és nem szabad hagyni, hogy afélelempánikba menjen át. Jelenleg a vírus terjedésének korlátozására kell koncentrálni, amit úgy érhetünk el, ha fokozottan figyelünk a higiéniára, gyakran kezet mosunk és csak akkor mozdulunk ki otthonról, ha feltétlen szükséges.

