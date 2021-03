Koronavírus: mire számíthatunk oltás után?

Magyarországon is egyre többen kapják meg a koronavírus elleni vakcinák egyikét, így a koronavirus.gov.hu legfrisebb adatai szerint a magyar lakosság átoltottsága az európai átlagot is meghaladja. A sajtóban kevesebb szó esik ugyanakkor a következő lépésekről: mik a teendők az oltást követő napokban, hetekben? Továbbra is szükséges betartani a járványügyi előírásokat - maszkhasználat, állandó kézmosás, fertőtlenítés, távolságtartás - azoknak, akik már megkapták valamelyik vakcinát? Megkaphatjuk a védettségi igazolványt? Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Oltás után mennyi idővel jelentkezhetnek mellékhatások?

Mint minden más védőoltást, így a koronavírus elleni vakcinák beadását követően is jelentkezhetnek bizonyos reakciók. Magyarországon jelenleg ötféle vakcinával immunizálják a lakosságot, és ezek mindegyikének beadása járhat bizonyos kellemetlenségekkel. Az eddigi tapasztalatok alapján jellemzően csak olyan mellékhatások léphetnek fel, amelyek bármely más védőoltás esetén is, súlyos reakciókat eddig csak nagyon ritka esetben jegyeztek fel.

Az oltási reakciók rendszerint 1-2 napon belül jelentkeznek, és legfeljebb néhány napig tartanak. Leggyakrabban az alábbi panaszokról számolnak be a beoltottak: fejfájás, láz, izomfájdalmak, fáradtság, hányinger, valamint az oltás helyén jelentkező bőrpír és érzékenység. Az oltott kar nyirokcsomói szintén megduzzadhatnak, érzékennyé válhatnak a vakcina beadását követően, de a többi tünethez hasonlóan ezek a reakciók is rendszerint néhány nap alatt teljesen elmúlnak.

Az első, vagy a második vakcina beadása a kellemetlenebb?

Maga az oltás mindkét esetben minimális kellemetlenséggel jár csupán. Az eddigi tapasztalatok szerint azonban a reakciók a második adag beadását követően intenzívebbek lehetnek. Ettől azonban nem kell megijedni, hiszen azt jelzik, hogy azimmunrendszerelkezdte kiépíteni a védelmet a kórokozóval szemben.

Milyen gyógyszerekkel kezelhetőek a mellékhatások?

Az amerikai járványügyi hatóság (CDC) ajánlása szerint az oltások helyén az irritációt hideg vizes borogatással enyhíthetjük, illetve tanácsos naponta többször is alaposan átmozgatni a végtagot, hogy serkentsük a vérkeringést és nyújtsuk az izmokat. Ha tehetjük, az oltást követő 1-2 napot töltsük pihenéssel és kerüljük a megerőltető fizikai vevékenységeket is. Szintén javasolt a kímélő ételek fogyasztása és a bőséges folyadékbevitel. A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer is alkalmazható.

Milyen mellékhatások esetén kell orvost hívnunk?

Az oltást követő 20-30 percben a rendelőben, vagy legalábbis az orvos felügyelete mellett kell maradnunk, nagyjából ennyi idő alatt jelentkezhetnek az oltóanyag valamelyik összetevőjével szembeni, súlyos allergiás reakciók. Amennyiben az intenzív tünetek - nehézlégzés, verejtékezés, ödémák az arcon - mégis néhány órával később, az otthonunkban jelentkeznének, azonnal hívjuk a mentőket. Pontos adataink eddig nincsenek arról, hogy az oltások milyen arányban váltanak ki efféle reakciókat, a CDC tanulmánya szerint ugyanakkor ezek a heves reakciók rendkívül ritkák, és rendszerint az oltás beadását követő negyed órán belül jelentkeznek. Akkor is javasolt orvoshoz fordulnunk, ha a kevésbé intenzív, de kellemetlen tünetek néhány nap elteltével sem enyhülnek.

Egy idős nőt oltanak a székesfehérvári háziorvosi rendelőben. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Oltás után már nem jelentünk veszélyt senkire?

A koronavírust alig több, mint egy éve kezdtük el alaposabban vizsgálni, az oltások hatásairól pedig 1-2 hónapnyi tapasztalatunk van ezidáig. Annyi biztosnak tűnik, hogy a vakcinák hatékony védelmet nyújtanak a koronavírus okozta COVID-19 kialakulása és súlyos tünetei ellen, ez azonban nem jelenti azt, hogy a beoltott személy nem hordozhatja és adhatja át másoknak a kórokozót. Emiatt az oltást követően is fontos betartani a már untig ismételt járványügyi előírásokat: viseljünk maszkot, tartsuk a kellő távolságot a másiktól, kerüljük a fizikai kontaktust és alaposan mossunk kezet. Magyarországon még mindig a harmadik hullám felfutó szakaszában vagyunk, sorra dőlnek a napi fertőzöttségi és halálozási csúcsok - ebben az időszakban a beoltottaknak is kulcsfontosságú a fegyelmezett, felelősségteljes viselkedés.

Kik kaphatnak védettségi igazolványt?

A kormány még februárban döntött a védettségi igazolvány bevezetéséről. Azóta viszonylag kevés friss információ látott napvilágot az igazolványokról, a legtöbb konkrétum továbbra is az akkor megjelent Magyar Közlöny oldalain olvasható. Eszerint háromféle módon igazolható a védettség: ha valaki megkapta a védőoltást, ha igazoltan átesett már a koronavírus-fertőzésen, illetve ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt, azonban egy utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy afertőzésmegtörtént.

Aki megkapta a védőoltást, annak nem is kell igényelni ezt az igazolványt, postán hamarosan megkaphatja. Ha valaki korábban igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, akkor a fertőzésből való felgyógyulás napja jelenti a védettség kezdetét, ezt a dátumot az EESZT honlapján is megtalálhatjuk. Hogyha valakinek csak a fertőzést igazoló pozitív tesztje van, de több teszt nem készült - mert tünetmentes volt, vagy enyhe tünetekkel otthon maradt - akkor a teszt utáni 10. nap a felgyógyulás hivatalos napja. A védettségi igazolvány érvényessége az igazolt felgyógyulást követő 6 hónap. A kártya ebben az esetben is ingyenes, az állam hivatalból postázza, annak kiállítást külön nem kell kérni.

Ha korábban teszt nem igazolta, mi mégis úgy gondoljuk, hogy már átestünk a fertőzésen, akkor azt utólag ellenanyag-vizsgálattal is igazolhatjuk. Ezt a 11 ezer forintos vizsgálatot nekünk kell kifizetnünk, valamint ilyenkor a védettségi igazolvány kiállításnak 3000 forintos összege is minket terhel. Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy korábban valóban fertőzött volt, akkor a védettségi igazolvány érvényessége 4 hónap.

Mire jó a védettségi igazolvány?

Korábbi kormányinfókon és sajtótájékoztatókon már említés esett róla, hogy a védettségi igazolvány különböző kiváltságokkal jár majd, de hivatalos döntés erről eddig nem született. Valószínűleg a járványhelyzet enyhülésével párhuzamosan jelentik majd be ezeket a kedvezményeket, ami további bizonytalankodókat sarkallhat az oltakozásra.

Az oltást követően meddig érvényes a védettségi igazolvány?

Ezt pontosan azért nem lehet megállapítani, mert egyelőre az orvosok azt sem tudják biztosan, hogy az oltások meddig biztosítanak védelmet. A legkorábban kifejlesztett és engedélyeztetett vakcinák, a Pfizer-BioNTech, illetve a Moderna oltóanyagainak első klinikai vizsgálatai is július végén, tehát alig több, mint fél éve kezdődtek csak meg. Emiatt még nincs kellő mennyiségű adat a gyártók birtokában, és csak megsaccolni tudják, hogy meddig biztosíthat védelmet a termékük.