Koronavírus: májustól élénkülhet a forgalom a boltokban

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdai közlése szerint márciusban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers adat szerint 4,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal volt nagyobb, mint tavaly. Februárban még 11,2 százalék volt a növekedés éves összevetésben. A kialakult járványügyi veszélyhelyzet és a fokozatosan bevezetett, a kiskereskedelmet is érintő jogszabályi korlátozások az összes üzlettípus forgalmát befolyásolta - tették hozzá.

A márciusi adatokra reagálva a Takarékbank vezető elemzője 1,5-2 százalékos visszaesést valószínűsített 2020-ra. Suppan Gergely ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a fertőzésveszély miatti korlátozásokat március közepén jelentették be, így a járvány hatása az áprilisi adatokból jobban látszik majd. Várakozása szerint az élelmiszerüzletek forgalma továbbra is jelentős mértékben nőhet, de ez jórészt annak köszönhető, hogy visszaesett a munkahelyi, az iskolai és a vendéglátóhelyi étkezés. Hozzátette továbbá, hogy más üzletek visszaesését az internetes értékesítés és a csomagküldés csak részben tudta ellensúlyozni. Az elemző szerint később számolni lehet az elmaradt fogyasztásokkal, és májustól lassú ütemben élénkülhet a forgalom. A folytatás azonban szerinte azon is múlik, hogy az állam milyen mértékben pótolja a kieső fizetéseket.

A járvány miatt sokan előnyben részesítik az online vásárlást. Fotó: Getty Images

A K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője éves szinten emelkedést valószínűsít, ám szerinte ez attól is függ, hogy később lesz-e esetleg újabb szigorítás, és az üzletek milyen ütemben nyithatnak ki ismét. Németh Dávid szerint az élelmiszerek forgalmának márciusi bővülése a járvány miatti felvásárlásoknak köszönhető, és ezek áprilisban valószínűleg már csak enyhébb mértékben ellensúlyozzák a visszaesést. A nem élelmiszert árusító boltok forgalma jelentősen csökkent, noha az elmúlt években épp ezek járultak hozzá jelentősebb mértékben a kiskereskedelem bővüléséhez.

Az elemző szerint áprilisban a márciusinál is jelentősebb lehetett a csökkenés, mivel az élelmiszerboltok ekkor már kisebb mértékben tudták csak ellensúlyozni a többi üzlet forgalmának kiesését. Májustól azonban Németh Dávid is fordulatot vár, és hónapról hónapra folyamatos növekedést valószínűsít a korlátozások feloldásának köszönhetően.

