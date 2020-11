Koronavírus: estére tömeg lehet a boltokban

Tavasszal, a koronavírus-járvány első hullámában megjelent "pánikvásárlás" oka az volt, hogy áruhiánytól féltek a vevők. De kiderült, hogy ettől nem kell tartani, így most nincs jele vásárlói rohamnak - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kereskedők jelzései alapján sok üzletben a kora délutáni órákban a szokásosnál valamivel nagyobb volt a forgalom.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Minden bolt bezár este 7-kor

A tavaszi helyzettől eltérően most az élelmiszerüzleteknek is a megszokottnál korábban kell bezárniuk, tehát át kell ütemezniük a beszerzéseiket azoknak, akik eddig késő este jártak bevásárolni - jelezte. Mint mondta, a kereskedők arra számítanak, hogy a zárás előtti időszakban a szokásosnál nagyobb lesz a forgalom a boltokban. A vásárlóknak ugyanis még meg kell szokniuk a koronavírus megállítását célzó új szabályokat.

Nem lesz egyszerű az átállás

Az OKSZ főtitkára elképzelhetőnek nevezte, hogy lesznek olyan helyzetek, amikor a távolságtartási szabályok betartása érdekében az üzletek korlátozhatják az egyszerre ott tartózkodó vevők számát. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az új típusú koronavírus elleni küzdelmet segítő jogszabály szerint este 7 óra után az üzletekben az ott dolgozókon kívül más nem tartózkodhat. Ez azt jelenti, hogy a vásárlást be kell fejezni legkésőbb este 7-ig, ami okozhat feszültséget a vásárlók körében, hiszen eddig megszokták, hogy zárás előtt egy perccel is bemehettek a boltokba.

