Koronavírus: ennyire lesz veszélyes a 3. hullám

A koronavírus-járvány újbóli felfutásának hátterében a több új vírusmutáció megjelenése állhat. Ezek az új variánsok ráadásul a középkorúak és a fiatalok között "talán még jobban terjednek", és gyakran súlyos tüdőgyulladást okoznak - figyelmeztetett Merkely Béla. Az ellátórendszer terhelődésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy "azért van még tartalék", az egészségügyi dolgozók vakcinációja miatt pedig a munkaképességük és biztonságuk is magasabb fokú, mint a járvány előző hullámaiban volt.

Garay Erzsébet háziorvos kikérdezi betegségeiről Dunai Józsefet, mielőtt beoltaná. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Az oltás a kulcs

A rektor várakozásai szerint az új típusú koronavírus elleni oltások beadása után esni fog a megbetegedések száma, súlyos lefolyású esetek pedig nem is alakulnak ki. Szomorúnak nevezte azonban, hogy a házorvosok által behívott, regisztrált személyek közül csak minden második ember jelenik meg. "Minden egyes vakcina-visszautasítás erősen megnöveli afertőzésvalószínűségét" - fogalmazott. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a szív- és érrendszeri betegek különösen ki vannak téve a fertőzés veszélyeinek, ezért nekik Merkely Béla azt javasolta, ne válogassanak az oltások között, hanem adassák be az első felajánlott vakcinát.

Mikor érhet véget a járvány?

A rektor a járvány alakulásáról szólva úgy vélekedett, hogy előbb-utóbb kialakul az immunitás, de a legjobb, ha azt oltással szerezzük meg. A rektor úgy számol, hogy ha az oltottak és a koronavírus-fertőzésen átesettek száma eléri a 6-7,5 milliós arányt Magyarországon, a járvány megáll. Hozzátette, bízik abban, hogy ebben az évben "teljes mértékben letudjuk a járványt".

