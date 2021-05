Koronavírus: döntöttek a ballagások sorsáról

Az iskolák felmentést kapnak a rendezvényszervezés tilalma alól - írta meg a Magyar Közlönyben megjelent rendeletek alapján a 24.hu. A friss döntések alapján idén megtarthatják a ballagásokat az iskolák, az eseményen pedig életkortól és koronavírus elleni védettségtől függetlenül bárki részt vehet meghívottként. Néhány szabályt azonban be kell tartani az ünnepségen.

Fontos részletek

A ballagások május 25-e után megtarthatók, ám kizárólag kültéren. A koronavírus-járvány miatt a ballagókon és a fellépőkön, illetve a 6 év alatti gyerekeken és egyes fogyatékossággal élőkön kívül mindenki köteles maszkot viselni az ünnepségen. A beléptetési rendről és az egyéb szabályokról az igazgatók dönthetnek majd. Emellett azt is az intézményvezetők határozhatják meg, hogy egy ballagó diák hány vendéget hívhat meg az eseményre.

A pótérettségiről is döntöttek

Arról is megszületett a döntés, hogy milyen módon pótolhatja be a vizsgáját az, aki önhibáján kívül nem tudott részt venni az írásbeli vagy gyakorlati érettségin. Ezeknek a diákoknak szóbeli pótvizsgát szerveznek, ezt azonban kérvényezni kell az iskola igazgatójánál, és legkésőbb május 28-án 16 óráig igazolni kell, hogy a vizsga elmulasztása valóban a diáknak fel nem róható ok miatt történt. Az intézményvezető döntéséről június 1-jéig tájékoztatják az érintett tanulókat.

