Koronavírus: bezárnak a brit vendéglátóhelyek

A kormány megtéríti a munkáltatóknak a járvány gazdasági hatásai miatt munka nélkül maradt alkalmazottaik bérének 80 százalékát, ha a cégek nem bocsátják el őket - közölte Rishi Sunak pénzügyminiszter a Downing Streeten tartott sajtóértekezleten. A kötelezettségvállalás - amely nem csak a vendéglátóhelyekre vonatkozik - havi 2500 font (960 ezer forint) munkabérig terjed; ez valamivel több a brit alkalmazotti mediánbérnél.

Védőmaszkot viselő gyalogos a londoni Tower Bridge előtt március 12-én. Fotó: MTI/EPA/Andy Rain

Johnson a sajtóértekezleten közölte: a kávézók, a pubok, a bárok és az éttermek "ésszerű időn belül", de legkésőbb már péntek éjjel bezárnak, és ugyanez érvényes a mozikra, a színházakra és a szabadidőközpontokra. Az éttermekben elvitelre továbbra is lehet ételt rendelni. A brit kormányfő azt kérte, hogy a lakosság már péntek este se látogassa a vendéglátóhelyeket, "bármekkora is a kísértés", mivel ha megfertőződnek a koronavírussal, nem garantálható, hogy enyhe tünetekkel megússzák, és maguk is afertőzésterjesztőivé válnak. Hozzátette: ez az intézkedés is szükséges ahhoz, hogy az embereket fizikailag távol tartsák egymástól.

A brit kormány ajánlásai között eddig is szerepelt, hogy azok is, akik tünetmentesek, szüntessék be a nem feltétlenül szükséges kapcsolattartást másokkal, például úgy, hogy nem keresik fel a pubokat, a klubokat vagy a színházakat. Ez az ajánlás szigorodott tovább a vendéglátóhelyek bezárásáról hozott pénteki döntéssel.

Rishi Sunak pénzügyminiszter elmondta: a kormány által átvállalt bérfolyósítás nemcsak a vendéglátóhelyekre, hanem minden kis- és nagyvállalatra, köztük a nem profitorientált szervezetekre is vonatkozik. A munkahelymegőrzési csomagterv keretében a vállalatok a brit vám- és adóhivataltól kérhetnek munka nélkül maradt, de el nem bocsátott alkalmazottaik bérének 80 százalékáig terjedő juttatást. A pénzügyminiszter szerint az intézkedés azt jelenti, hogy az alkalmazottak az Egyesült Királyság minden országrészében megtarthatják állásukat, akkor is, ha munkáltatójuk nem tudja folyósítani bérüket.

