Koronavírus: az iskolákban is oltják a tinédzsereket

Ahhoz, hogy ne emelkedjen a fertőzöttek száma, az oltás az egyetlen megoldás, jelentette ki Novák Katalin budapesti sajtótájékoztatóján hétfőn. Egyúttal arra biztatott mindenkit, hogy oltassa be magát.

A gyerekek oltása is lehetségessé válik az iskolákban a tanévkezdés előtt. Fotó: Getty Images

Szerinte aki nincs beoltva, nagyobb veszélynek van kitéve, mint a járvány többi hullámakor, mert a delta variáns a korábbiakhoz képest fertőzőbb. Megerősítette, hogy külön kampányt indítanak a 60 év felettiek beoltása érdekében.

A gyerekeknél nagyobb átoltottságot szeretne

A 16-18 éves korosztály közel 50 százalékát beoltották, de a 12-15 év közötti gyerekeknek csupán 13-14 százalék kapta meg a vakcinát. A szülők szabadon dönthetnek gyermekük beoltatásáról, a gyermekek kizárólag Pfizer-oltást kapnak, mondta a miniszter. Lehetővé teszik az iskolakezdést megelőző két napon, augusztus 30-án és 31-én a védőoltás felvételét az iskolákban.

Magyarországon heterológ oltási sort javasolnak

Európában elsőként Magyarország biztosítja a harmadik oltás lehetőségét augusztus 1-től. A szakértők a heterológ oltási sort javasolják, vagyis harmadik oltásként más típusú vakcina beadását, mint az első kettő volt, fejtette ki a miniszter.

Az egészségügyben dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás, hogy a betegek nagyobb biztonságban legyenek. "Ez nem lesz nagy teher az egészségügyi dolgozóknak, mert már most is be van oltva a dolgozók 90 százaléka", mondta Novák Katalin.

