Koronavírus: 873 ezer beteg világszerte

A tavaly év vége óta terjedő új típusú koronavírus már 873767 embert fertőzött meg és 43287 áldozatott szedett Johns Hopkins Egyetem szerda délutáni adatai szerint. Közben mintegy 176 ezren gyógyultak meg. A regisztrált esetek száma azonban nem tükrözi pontosan a valóságot, egyes országokban ugyanis többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól.

Koronavírus-fertőzöttet szállítanak kórházba az olaszországi Verdunóban.

Fotó: Getty Images

Itt a legnagyobb a baj

A koronavírus-járvány kiindulópontjának számító Kínában eddig több mint 82 ezer fertőzöttről és mintegy 3310 áldozatról tudnak. A fertőzöttek számát tekintve jelenleg az Egyesült Államok a rekorder - csaknem 190 ezer esettel -, a legtöbb haláleset - 12428 - pedig Olaszországban történt. Egyébként már az olasz fertőzöttek száma is túlszárnyalta a kínai adatot: az országban mintegy 106 ezer beteget regisztráltak eddig. De Spanyolországban is aggasztó a helyzet - a hatóságok több mint 102 ezer fertőzöttről és mintegy 9 ezer halottról számoltak be.

További aggasztó számok

Más országokban is jelentősen növekszik a fertőzöttek és az áldozatok száma. Egyes helyeken naponta több ezer új koronavírusos beteget és több mint ezer halottat jelentenek. Németországban a legfrissebb adatok szerint mintegy 72 ezer embert fertőzött meg és 788 áldozatot szedett a kór. Franciaország szerda délutánig csaknem 53 ezer betegről és 3523 halottról számolt be.

Iránban már több mint 47 ezer koronavírus-fertőzöttről és mintegy 3 ezer áldozatról tudnak. Az Egyesül Királyságban a betegek száma meghaladta a 25 ezret, az áldozatok száma pedig az 1800-hoz közelít.

