Így lesz patyolattiszta konyhánk

A konyharuha hemzseg a kórokozóktól

A Kansas State University kutatása szerint az étellel terjedő betegségek 9 százalékát a saját otthonunkban kapjuk el. A szakértők szerint a konyharuhák számítanak a leginkább szennyezett tárgynak a konyhában, többet között azért, mert sokszor nyúlunk hozzájuk piszkos vagy legalábbis nem megfelelően megtisztított kézzel. A konyharuháról pedig a munkafelületekre, edényekre és evőeszközökre is átterjedhetnek a kórokozók.

A bevásárlószatyrot is érdemes mosni, mert kórokozóforrás lehet

Mossuk ki a bevásárlószatyrot is!

Ha valaki mindig saját vászonszatyorral jár bevásárolni, akkor ez nagyon dicséretes, hiszen máris sokat tett azért, hogy ne fokozza a műanyaghulladékok túltermelődését. Ugyanakkor az már keveseknek jut eszébe, hogy ezeket a szatyrokat is rendszeresen ki kell mosni, hiszen nagyon könnyen szaporodhatnak bennük baktériumok, főleg, ha használat közben még nedvesek is lettek.

Fontos tudnivaló még, hogy nem szabad túl sokáig semmilyen ételt fedetlenül hagyni a konyhapulton. Ez különösen igaz a húst, tojást és tejtermékeket tartalmazó ételekre, főleg olyankor, ha melegebb van a szokásosnál. Ilyenkor az elkészült ételeket egy órán belül hűtőbe kell tenni. Nagyon fontos, hogy a hűtőbe csak kihűlt ételt tegyünk, ellenkező esetben ott is tovább szaporodhatnak bennük a kórokozók.

Ne bízzunk az "5 másodperces szabályban"

Órási tévhit, hogy ha valamilyen ételt a földre ejtünk, nyugodtan megehetjük, ha 5 másodpercen belül fel is kapjuk. Több kutatás is igazolja, hogy már egyetlen másodperc is elég lehet ahhoz, hogy a földről, padlóról kórokozók kerüljenek az ételre. Az időfaktor az evés, illetve ételkészítés előtti kézmosásnál is sokat számít. Egy igazán alapos kézmosás legalább 20 másodpercig tart - ennyi ideig kell dörzsölni a beszappanozott kezünket, hogy a lehető legtöbb kórokozót eltávolítsuk róla. A törölközőt, amelybe a kezünket töröljük, legalább 3 naponta cserélni kell.

A szivacsot is cseréljük gyakran!

És ha már a cseréről esik szó: a mosogatószivacs túl ritka cseréje is olyan hiba, amelyet nagyon sokan elkövetnek. Kéthetente érdemes cserélni a szivacsot, de még jobb, ha amit használunk, kétnaponta egy percre bedobjuk a mikrosütőbe (feltéve, hogy nincs rajta fém, és a szivacs mindig legyen nedves kissé, nehogy kigyulladjon). A mosogatógépben is kimoshatjuk ugyanakkor a szivacsot a piszkos edényekkel együtt.

