Egy raktárban küzdöttek a férfi életéért

Éjszakás műszakban dolgozott egy 50 év körüli férfi Debrecenben, amikor hirtelen összeesett kedden - számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat a Facebookon. Munkatársai azonnal a beteg segítségére siettek és mentőt hívtak.

A beszámoló szerint a mentőszolgálat munkatársai perceken belül helyszínre értek. Addigra a férfi magához tért, de nagyon rosszul érezte magát. Az életmentők azonnal megkezdték az ellátását, vizsgálat közben azonban a beteg ismét eszméletét vesztette és összeomlott a keringése. Rögtön emelt szintű újraélesztés kezdődött, ami a gyors segítségnek és a mentők szakmai helytállásának köszönhetően néhány perccel később sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil, éber állapotban szállították kórházba a mentők - olvasható a közleményben.