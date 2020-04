Éjszakánként mossák a Lánchidat

Keddtől éjszakánként mossák a Váralagutat, a Lánchidat és a Szabadság hidat, a munkálatokat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. teljes lezárás mellett végzi. A zrt. közleménye szerint keddtől - szombat és vasárnap kivételével - jövő keddig éjjel 11-től hajnali fél 5-ig mossák a Váralagutat.

Szerda éjjel a Lánchidat, csütörtök éjjel pedig a Szabadság hidat zárják le 23.30 és hajnali fél 5 között, a takarítás idejére. A közlemény szerint a társaság folytatja a koronavírus-járvány miatti közterületi fertőtlenítő munkákat is, a fenntarthatósági szempontok maximális figyelembevétele mellett.

Az önkormányzatok is segítenek

A koronavírus-járvány miatt már napok óta országszerte fertőtlenítik a buszmegállók, a közintézmények és az üzletek környékét. Többnyire permetezőgépekkel szórják ki a tisztító- és fertőtlenítő-koncentrátumot a forgalmas területeken. Egyes önkormányzatok külön csomagokkal is segítik a koronavírus elleni védekezést: szájmaszkot, hypót, szappant, papírtörlőt és gumikesztyűt is osztanak a lakosságnak. Erről bővebben az alábbi cikkünkben is írtunk.

