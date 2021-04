COVID-oltás: van, ahol már minden veszélyeztetett megkapta

Az 50 évesnél idősebb korosztály oltási programját a kitűzött határidő előtt sikerült teljesíteni Nagy-Britanniában. A kormányzati tervekben ugyanis az szerepelt, hogy ezek a lakossági csoportok április 15-éig hozzájutnak az új típusú koronavírus elleni vakcinához.

Már minden veszélyeztetett megkapta a koronavírus elleni oltást a briteknél.

A kockázati csoportok már védve vannak

A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (JCVI) által még tavaly összeállított elsőbbségi lista élén az idősotthonok lakói és gondozói mellett a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók álltak, majd időrendi sorendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek COVID-19 elleni beoltása következett. A brit miniszterelnök, Boris Johnson kedden úgy nyilatkozott, a nagy-britanniai oltási kampány hatalmas jelentőségű mozzanata, hogy teljesült a JCVI által kijelölt összes kockázati csoport oltási terve.

A következő lépés az összes felnőtt beoltása

Nagy-Britannia most már elindulhat annak a célnak a teljesítése felé, hogy július 31-éig a teljes felnőtt lakosság részesüljön a koronavírus elleni oltásban - véli a miniszterelnök. Az első és a második dózisokkal együtt egyébként csaknem 40 millió adag vakcinát adtak be a december 8-án indult tömeges oltási kampány kezdete óta, és a következő napokban már az 50 éven aluliak is jelentkezhetnek oltási időpontért. A jelenlegi elképzelés az, hogy az oltási program új szakaszában elsőként a 40-es éveik végén járókat oltják be. Angliában hozzávetőleg 3,7 millió 45-49 év közötti ember él.

