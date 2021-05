COVID-oltás: erre figyeljenek a 16-18 évesek

Koronavírus: 3 mutáns miatt aggódhatunk - kattintson!

A 16 és 18 év közötti fiataloknak érdemes péntekig regisztrálniuk a koronavírus elleni védőoltásra az erre a célra létrehozott honlapon. Erre azért van szükség, mert az előjegyzés érvényesítéséhez szükség van pár napra, az oltási kampány pedig jövő hét közepétől indul. Az érintetteket emellett arra kérik a kormányzati tájékoztatóban, hogy figyeljenek a személyes és elérhetőségi adatok pontos kitöltésére.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A kampányoltás részletei

A fiatalokat a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű COVID-19 elleni vakcinájával oltják majd be a kórházi oltópontokon. Az ehhez szükséges adagokat a kedden érkezett, 334 ezer adagos szállítmányból biztosítják. Az oltás a 16. életévet betöltött fiatalnak adható. A 16 és 17 éveseknek majd egy szülői hozzájárulási nyilatkozatot is magukkal kell vinniük az oltás időpontjára.

Törölték a korábbi regisztrációkat

Az a 18 év alatti, aki már április 30-a előtt regisztrált az új típusú koronavírus elleni védőoltásra - pedig erre csak most vált jogosulttá -, annak most újból regisztrálnia kell. A korábbi regisztrációkat ugyanis az adatkezelési tájékoztató szerint törölni kellett. A 16. életévet még be nem töltött gyermekek regisztrációja pedig továbbra sem érvényes, ezen korosztály oltása ugyanis még nem engedélyezett.

