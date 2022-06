Bill Gates szerint a következő húsz évben újabb világjárvány robbanhat ki, amelyet akár mesterséges vírus is okozhat, s amelyet bioterrorizmussal terjesztenek el – jelentette az amerikai Newsweek hírportálja. A milliárdos az Egészségügyi Világszervezet (WHO) költségvetését is növelné, hogy hatékonyabban felvehessék a harcot a kórokozók terjedésével.

Az éghajlatváltozás is komoly járványokat indíthat

A Miscrosoft alapítójaként ismertté vált, jelenleg csak az alapítványaival foglalkozó Bill Gates régóta követi nyomon a világ egészségügyi helyzetét, s többször szólalt fel a koronavírus-járvány kitörése óta is ebben a témában. Legutóbb a napokban tett spanyolországi látogatásakor, a spanyol El Diario című újságnak adott interjújában beszélt erről. Elmondta: szerinte 50 százalék a valószínűsége, hogy a következő évtizedben természetes eredetű járvány pusztít majd a világban.

Mesterséges vírus is okozhatja a következő járványt. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

"Az emberi népesség egyre csak nő, és egyre több természetes ökoszisztémát uralunk" - jelentette ki Gates, hozzátéve, hogy a következő világjárvány könnyen lehet az éghajlatváltozás következménye is. Szerinte ez lehet egy már ismerős vírus elterjedése, de nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy mesterséges vírusról legyen szó, amelyet biofegyverként vetnek be.

A szoftverfejlesztő milliárdos szerint 25 százalékkal növelni kellene az Egészségügyi Világszervezet (WHO) költségvetését, hogy felállíthassanak egy háromezer főből álló mobilizációs csapatot, amely a megjelenő világjárványokat vizsgálná. Gates egyébként a WHO állandó költségvetésének 10 százalékát fedezi az általa létrehozott Gates Alapítványon keresztül.

A róla elterjedt összeesküvés-elméletekre reagálva (miszerint Gates például a járványra hivatkozva mikrochipet ültet az emberekbe) úgy fogalmazott, már hozzászokott az ilyesmikhez, ugyanakkor szomorúnak és veszélyesnek is találja ezeket, hiszen "emberek azért halnak meg, mert mások ragaszkodnak egy-egy ilyen elmélethez" ahelyett, hogy belátnák, itt biológiai tényekről van szó.