A konyharuha a háztartás egyik alapvető kelléke, amelyre forró edények megfogásakor és törölgetéskor is szükség lehet. Bár sokan papírtörlőt használnak ezekre a feladatokra, a mosható ruhaanyag sokkal inkább környezetbarát megoldás. Viszont ha nem vigyázunk, súlyos fertőzéseket is okozhat.

Minden második kendő szennyezett

A Mauritis Egyetem kutatói 100 olyan konyharuhát vizsgáltak meg, amelyet legalább egy hónapig használtak, és nem mostak ki. A minták felénél veszélyes baktériumokat, például az ételmérgezésért felelős E. coli baktériumot is azonosították. Nem meglepő módon azok a kendők voltak fertőzöttebbek, amelyeket többféle munkafolyamatra is használtak - például kéztörlésre, evőeszközök és edények törlésére, illetve különböző felületek tisztítására. Átlagosan több baktérium volt a nagyobb családok háztartásából származó konyharuhákon, illetve azokon, ahol rendszeresen fogyasztanak húst.

A nem megfelelően tisztított konyharuha fertőzésveszélyes

A száz bevizsgált törlőkendőből 49-en azonosítottak baktériumokat, 36 százalékukon pedig coliform baktériumok jelenlétét is igazolták. Ezek közé tartozik azE. coliis, amely vastagbélgyulladást, hasmenést és a bélflóra egyensúlyának felborulását eredményezi. A legismertebbek és egyben a leggyakrabban előforduló típusok a főként újszülötteket és kisgyerekeket megbetegítő, úgynevezett coli-dyspepsiát okozó törzsek. A betegség tünete az étvágytalanság, majd egy-két alkalommal hányás, hasmenés, de kísérheti magaslázés véres széklet is.

A konyharuha és a szivacs a legveszélyesebb

Bár nem gondolnánk, a konyha bizonyos részei még a vécénél is több kórokozónak adhatnak otthont. A konyhapulton nyers húsokkal dolgozunk, a tányéron lévő ételmaradékok pedig a mosogatóban landolnak, és mindkét helyen használhatunk konyharuhákat is, melynek nedvessége kedvez a kórokozók terjedésének. Hogy elkerüljük a betegségeket, érdemes hetente legalább egyszer kimosni ezeket a kendőket, de vannak olyan szakértők is, akik szerint minden nap cserélnünk kell(ene) őket.

A konyha másik legveszélyesebb eleme egyébként a mosogatószivacs, amely hasonló okokból hemzseg a kórokozóktól. Mosogatás után mindig alaposan csavarjuk ki, és ne hagyjuk nedves közegben, illetve legalább hetente cseréljük le ezt is.

Forrás: MNN