Koronavírus: így változtak nyaralási szokásaink

Megugrott az érdeklődés a kiadó nyaralók iránt - ismertette Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Mint mondta, az emelkedés főleg a koronavírus-járvány miatti korlátozások enyhülési időszakában volt látványos.

Látványos érdeklődés

A koronavírus miatt bevezetett korlátozások enyhítése után, májusban 70 százalékkal több érdeklődés érkezett a kiadó nyaralók iránt, mint egy évvel korábban, és ez a többlet júniusban is 50 százalék volt. A szakértő szerint a szoba- és apartmankiadással foglalkozó szállástulajdonosok is jó helyzetben vannak a belföldi turizmus felpörgésével, mert szinte soha nem látott mértékű a kereslet a szálláshelyek iránt a tópartokon, de megtalálhatják számításaikat az ingatlanjaikat hosszú távra kiadó tulajdonosok is. A nyaralók, házak és lakások kiadása egyre nagyobb szeletet képvisel a tóparti ingatlanok piacán - mondta.

A bérleti díjakban Balogh László szerint nagy különbség van aközött, hogy egész évre vagy csak a szezonra adják ki az ingatlanokat. Aki még a szezon előtt, március-áprilisban nézelődött, az északi parton körülbelül havi 200 ezer forintért tudott bérelni egy átlagos nyaralót, míg a déli parton ugyanezt 140-150 ezer forintért kapta meg. A nyári csúcs alatt pedig az északi parton 240-250 ezer, és a délin 200-220 ezer forint a nyaralók havi átlagos bérleti díja - tette hozzá.

A Tisza-tónál még nincs nagy roham

Egyébként a Balatonnál egyértelműen megfigyelhető a fokozott érdeklődés a kiadó nyaralók iránt, és a Velencei-tónál is megjelentek a bérlők, a Tisza-tónál azonban még nem jellemző ez a tendencia. Ennek oka lehet az is, hogy az ingatlanok ára nagy különbséget mutat az egyes tavaknál. Míg a Balatonnál és a Velencei-tónál 20-30 millió forint alatt nem lehet nyaralót vásárolni a tóparti településeken, a Tisza-tónál akár tízmillió forintért megkapható egy nyaraló, ezért ott sokan inkább vásárolnak a bérlés helyett - mondta Balogh László.

Ezek a változások akár át is rajzolhatják a pihenési szokásokat a jövőben. A szakértő szerint a koronavírus-járvány korlátozásai rámutattak arra, hogy akik távmunkában dolgoznak, azoknak teljesen mindegy, hogy egy belvárosi lakásból, vagy a Balaton partjáról végzik ezt a tevékenységet. Így tehát a hosszabb vagy középtávra kiadó nyaralók iránt is megnövekedhet az igény.