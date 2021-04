Koronavírus: így buszozhatunk mától

A koronavírus-járvány miatt még legalább másfél hétig zárva lesznek az iskolák, ezért mától is a tanítási szünet menetrendje érvényes a Volánbusz járatokon, egészen visszavonásig. Ez az elővárosi, a regionális, az országos, valamint a Budapest-környéki buszközlekedést is érinti.

A jegyvásárlás új szabályai

Mivel - a koronavírus elleni védekezés jegyében - ideiglenesen felfüggesztették a fedélzeti jegykiadást, utazás közben, az esetleges ellenőrzésekkor pótdíj megfizetése nélkül is vehetnek jegyet azok, akiknek nincs megfelelő mobileszközük, vagy más méltányolható okból nem tudnak elővételben menetjegyet vásárolni. A Volánbusz járatain egyébként március 29-étől felfüggesztették a felszállást az első ajtón és ezzel együtt a fedélzeti jegyértékesítést, a járművezetőket pedig kordonnal is védik.

Továbbra is kötelező a maszk

Az új típusú koronavírus közösségi terjedésének lassítása érdekében egyes szabályokat továbbra is be kell tartaniuk a tömegközlekedőknek. A szájat és az orrot eltakaró maszk használata például továbbra is kötelező, de nemcsak az autóbuszokon és a zárt utasforgalmi helyiségekben, hanem az állomások és megállóhelyek teljes területén is.

