Így pihenhet igazán a nyáron

Munka közben, a napi mókuskerékben hajszolódva azt gondoljuk: ha időnk lenne pihenni, az már tényleg nem okozna gondot, mire is fordítsuk. Pedig egyáltalán nem biztos, hogy jól gazdálkodunk a szabadságunkkal.

Pihenni is tudni kell! Nyáron derül ki, hogy szabadságkeretünk tulajdonképpen nem is olyan nagy, hiszen nemegyszer kellett évközben feláldozni belőle apró-cseprő háztartási ügyekre, szerelő várására, ügyintézésre. Jócskán felértékelődik az a megmaradt egy-két hét. Nézzük, hogyan használhatja ki a leghatékonyabban az egészsége, a regenerálódása érdekében!

Szerencsés, ha az első néhány nap (a rendelkezésre álló szabadság harmadrésze) a fizikai pihenésé: túlspannolt idegeinek, a folyamatos feszültséggel kizsigerelt szervezetének leginkább a



Élje át egyszer, milyen is, amikor a legsúlyosabb problémája mindössze azt eldönteni, tegyen-e jégkockát a limonádéjába, és hogy a teljes csend vagy egy jó zene segíti-e jobban a pihenését. A következő napokban, a szabadság további kétharmad részében a megpihent szervezet már az aktivitást is megkívánja: sport, mozgás, szórakozás, víz, levegő, társaság, szerelem... Rajta hát, érezze jól magát! Az erőgyűjtésnek, a feltöltődésnek megvan a maga ritmusa.: túlspannolt idegeinek, a folyamatos feszültséggel kizsigerelt szervezetének leginkább a semmittevésre , a leengedésre van szüksége, ami lehet fekvés, alvás, könnyű olvasás, kikapcsolódás.Élje át egyszer, milyen is, amikor a legsúlyosabb problémája mindössze azt eldönteni, tegyen-e jégkockát a limonádéjába, és hogy a teljes csend vagy egy jó zene segíti-e jobban a pihenését. A következő napokban,: sport, mozgás, szórakozás, víz, levegő, társaság, szerelem... Rajta hát, érezze jól magát!

Legyünk azokkal a szabadság alatt, akikkel oldottan, jól érezhetjük magunkat!

Mit ne tegyen szabadsága alatt?

Mindenkinek más szerez örömet, sikert, más hoz nyugalmat, pihenést, így a lehetőségek korlátlanok, de érdemes végiggondolni azoknak a tevékenységeknek a listáját, amelyekkel biztosan el lehet rontani a szabadságot. Ilyen például, ha a pihenésre szánt hetekre munkát tesz félre valaki, és hazaviszi azon feladatait, amelyeknek nem sikerült a végére járnia munkaidőben. Nem, ez nem a felgyülemlett hátralék, az elmaradt munka ledolgozásának ideje! A lelkiismeretének persze lehet, hogy jót tenne vele, no de ilyen áron?



Nemcsak a munkahely, hanem a családi kör, a rokonság is szolgálhat olyan "becsületbeli adósságokkal", amelyekkel jó eséllyel tönkre lehet tenni a szabadságot. Ilyen például a "hogy néz ki a fal, festetni kellene", vagy a "de hát már olyan régen megígértük keresztmamának, hogy meglátogatjuk", vagy "szegény anyuka, egyedül kínlódik a szőlővel", sőt még a "Pistike nem fog átmenni a pótvizsgán, ha te nem matekozol vele" című jelenet is, de a sort ki-ki a saját tapasztalatai alapján még folytathatja. Hát nem! Legyen erős: a szabadság értékes napjait nem szabad sem kellemetlen rokonokkal, sem még kellemetlenebb feladatokkal elrontani. Nem szolgálja az év további részére való erőgyűjtést sem az, ha ugyanazzal a tevékenységgel töltjük, mint munkaidőben, sem az, ha fogcsikorgatva, kellemetlenségekkel telik el.

Nyaralás gyerekkel - hogyan érezheti jól magát az egész család? Részletek itt.

Ami ajánlható Félreértés ne essék: ha úgy adódik, a hasznos tevékenységeknek igenis helye van a szabadság ideje alatt is. Sokan vagyunk, akiknek épp az év közben szokatlan, szabad levegőn végzett, kézzelfogható sikerrel járó fizikai munka hozza a legteljesebb pihenést. Nem is rossz például kiszabadulva az irodából kertben dolgozgatni, vagy más, testmozgást is igénylő munkát végezni. Alapszabály azonban, hogy ha csak lehet, legyen ez más, mint a megszokott feladatkörünk. Szerencsés, ha ez egyben környezetváltozással is jár, és ami a legfontosabb: végezzük örömmel! A szellemi munka helyett kétkezi fizikait végezni, magányos tevékenység helyett baráti társaságban, Félreértés ne essék: ha úgy adódik, a hasznos tevékenységeknek igenis helye van a szabadság ideje alatt is. Sokan vagyunk, akiknek épp az év közben szokatlan, szabad levegőn végzett, kézzelfogható sikerrel járó fizikai munka hozza a legteljesebb pihenést. Nem is rossz például kiszabadulva az irodából kertben dolgozgatni, vagy más, testmozgást is igénylő munkát végezni. Alapszabály azonban, hogy ha csak lehet, legyen ez más, mint a megszokott feladatkörünk.A szellemi munka helyett kétkezi fizikait végezni, magányos tevékenység helyett baráti társaságban, "kalákában" dolgozni , aztán gyönyörködni annak eredményében, egy szépen felújított lakásban vagy egy családi ház emelkedő falaiban, esetleg egy szépen kezelt, jó terméssel kecsegtető kertben - ugye, nem is olyan ijesztő?

Játszani jó! Azoknak, akik év közben fizikai munkával töltik a napjaikat, a könnyű szellemi tevékenység a legpihentetőbb. Ilyen például a játék: érdemes újra felfedezni a gyermekkor örömeit, a jól bevált, egyszerű, különösebb felszerelést sem igénylő, strandon, teraszon elővehető társas- vagy logikai játékokat. Vallja be őszintén: mikor sakkozott, kártyázott, ország-városozott, torpedózott utoljára? Pedig ezek mind olyanok, amelyekkel, ha apu vagy anyu is közéjük ül, boldoggá lehet tenni a gyerekeket, vagy remekül el lehet tölteni az időt baráti társaságban is.

Álmaink erdei tava A színek hatásaival is foglalkozó pszichológusok állítják: a zöld szín pihenteti leginkább a szemet és a lelket is. A mindig változó, mozgásában is örök víz (tenger, tó, folyó, csobogó) látványa a másik olyan vizuális élmény, amely hatásosan üdíti fel a legfásultabb, kimerültebb embereket is. Hát még, ha a kettő együtt van! Még elképzelni is frissítő, ahogy zöld lombok árnyékában fodrozódik a víz egy kis erdei tavon... Ilyen élményhez nem kell alpesi tájakhoz utazni, Magyarországon is megtalálhatjuk ezeket az ideális pihenőhelyeket. Ha másként nem, legalább kirándulás gyanánt jusson el valami szép helyre, ajándékozza meg magát a természet szépségeinek látványával! Később, a munkájába, a napi hajszába merülve még visszagondolnia is jólesik majd a szabadságának ilyen, maradandó emlékeire.