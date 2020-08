Messzebb juthatnak a baktériumok, mint hitték

Bár hajlamosak vagyunk magunkat, vagyis az embert tartani az evolúció csúcsának, időről időre emlékeztet minket a természet, hogy az élet egyszerűbb formái is elképesztő dolgokra képesek. Mi például felszerelés nélkül nem tudunk létezni a világűrben, de mint kiderült, a baktériumok igen. A Frontiers in Microbiology folyóiratban megjelent tanulmány szerint kutatók nemrég a radioaktivitásnak legjobban ellenálló Deinococcus radiodurans baktériumot a Nemzetközi Űrállomáson kívül helyezték el, 400 kilométernyire a Földtől. A világűr szélsőséges körülményeinek, nagy hőingadozásnak kitéve, erős UV-sugárzásban három évvel később is életben voltak a mikroorganizmusok.

"A laboratóriumban végzett különféle kísérletek miatt tudtam, hogy túléli a baktérium, de amikor tényleg élve tért vissza, megkönnyebbültem" - mondta el Jamagisi Akihiko, a tanulmány szerzője és a tokiói Gyógyszerészeti és Élettudományi Egyetem emeritus professzora. A kutatócsoport következő lépésként hasonló kísérletet akar végrehajtani a Van Allen sugárzási övön kívül is, ahol még nagyobb sugárzásnak lennének kitéve a baktériumok.

A kutatás eredményei akár arra is utalhatnak, hogy az élet nem a Földön kezdett kialakulni, a baktériumok más bolygóról vándoroltak át ide. Fotó: Getty Images

A Marson kezdődött az élet?

Hozzátette azt is, hogy eredményeik a Mars-utazást is előbbre vihetik és érdekes lehetőségeket vetnek fel. "Mindenki úgy gondolja, hogy az élet a Földön kezdődött, de az új eredmények azt mutatják, hogy más bolygókon is keletkezhetett az élet" - mutatott rá Jamagisi. A tudósok ugyanis úgy vélik, hogy több mint három milliárd évvel ezelőtt a Mars sokkal melegebb volt, mint manapság, a bolygó felszínén folyók és tavak is voltak és a körülmények kedvezőek voltak az egyszerű mikrobiális élet kialakulásához.

A Marssal kapcsolatos kutatások új lendületet kaptak, miután az Egyesült Államok, Kína és az Egyesült Arab Emírségek is gyors egymásutánban ember nélküli űrexpedíciókat indított idén a vörös bolygóhoz. A szondák újabb hulláma egyfelől az élet nyomait kutatja, másfelől a jövendőbeli űrhajósok számára készíti elő a landolást a vörös bolygón.