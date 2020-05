Fotók: így készül a koronavírus elleni oltóanyag

A koronavírus-fertőzés megelőzésének legjobb módja a védőoltás lenne. Ha lenne vakcinánk, akkor több mint 345 ezer életet menthettünk volna meg - hétfőig ugyanis ennyi áldozatot szedett az új kór. Azonban azért, hogy ne haljanak meg újabb százezrek, világszerte számtalan laboratórium kutatócsoportja fáradozik a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésén. Az egyik ilyen labor a thaiföldi Csula Oltóanyagkutató Központ. A napokban közzétettek néhány képet, amelyeken keresztül bepillantást nyerhetünk a laborban dolgozók munkájába.

A hírek szerint az egérkísérletek során hatékonynak bizonyult az új koronavírus elleni oltóanyag, ezért majmokkal folytatják a klinikai teszteket. Ha ez a teszt is sikerrel zárul, akkor 5 ezer önkéntes bevonásával az embereken való tesztelés is megkezdődhet. A végleges eredményeket várhatóan szeptemberben publikálják majd.

Lesz még idén védőoltás?

Ahogy már korábban beszámoltunk róla, egy közelmúltbeli tájékoztatás szerint a novoszibirszki Vektor intézet júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni az új típusú koronavírus elleni vakcináját. Pár nappal később pedig a britek is bejelentették, hogy már a tesztelés szakaszában jár egy oltóanyag, ha pedig sikeresnek bizonyul, őszre több tízmillió egységnyit lehetne belőle gyártani.

Ennek ellenére az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és számos kutató is azon az állásponton van, hogy nem valószínű, hogy az év vége, illetve a jövő év eleje előtt sikerül kifejleszteni, engedélyeztetni és legyártani az új koronavírus elleni védőoltást. Kiemelt fontosságú például a vakcina esetleges mellékhatásainak felkutatása, ezért azokat, akik a már zajló kísérletekben részt vesznek, hosszú hónapokig figyelni fogják - hangsúlyozta korábbi interjúja során Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborvezetője.

