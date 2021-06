Csodafegyver a bőrfoltok ellen: thiamidol

Mi a hiperpigmentáció?

Egyszerűen megfogalmazva az a jelenség, amikor a bőr egyes területei sötétebb színűvé válnak, mint a környező bőrterületek. Tulajdonképpen ártalmatlan, és bár néhány szeplő az orrunk körül rendkívül vonzón mutathat, a hangsúlyosabb sötét foltok esztétikailag rendkívül zavaróak lehetnek azok számára, akik felfedezik magukon. Márpedig sokakat érinthet: egyes felmérések szerint a nőknek legalább egyharmada harcol ellene. A köznyelvben több kifejezéssel is illetik, amelyek már a kialakulásuk okaira is utalnak. Ide tartoznak ugyanis a napfoltok, a májfoltok, az öregségi foltok, a pattanásos hegek, de az édesanyák körében jól ismert úgynevezett "terhességi maszk" is.

Mitől alakul ki?

A bőrünk pigmentációjáért alapvetően a melanocyta sejtek felelősek, amelyek a melanint termelik. Ennek alapanyaga pedig a tirozin nevű aminosav, amelyből az úgynevezett tirozináz enzim segítségével jön létre maga a festékanyag. Nemcsak a szemünk, a hajunk és a bőrünk színét határozza meg, hanem védelmi funkciót is betölt. Képes ugyanis arra, hogy elnyelje a káros UV-sugarakat, és megóvja a testünket kívülről borító szövetet a leégéstől, valamint a napfény által okozott károsodástól.

Baj akkor van, ha a melanintermelésnek nem egyszerűen a hőn áhított nyári barnaság az eredménye, hanem az arcunkat, de akár a vállunkat, karunkat is elborítják a sötétbarna foltok. Ilyenkor a melanocyták folyamatosan túl sok melanint állítanak elő, a festékanyag pedig nem tud egyenletesen eloszlani a bőrfelszínen. A túltermelődés hátterében sokszor az áll, hogy rendszeresen túl sok időt töltünk napon megfelelő fényvédelem nélkül, de az is kiválthatja, ha a hormontermelésünk valamilyen okból megváltozik, ha gyulladás keletkezik a bőrünkön, vagy ha bármilyen irritáció éri. Sajnos sokat számít az életkorunk is, illetve az, hogy genetikailag milyen bőrtípusba tartozunk.

A hiperpigmentáció főbb típusai

Gyulladás

Ha aknéra, gyulladásra hajlamos a bőrünk, gyakran a gyógyulás után is sötét foltok maradnak a pattanások, vagy más bőrsérülések helyén. De az is megfigyelhető, hogy egy-egy kozmetikai kezelés váltja ki a tüneteket, mint például a dermabrázió, a lézeres kezelés, vagy a kémiai hámlasztás.

Napfoltok

Öregségi foltoknak, vagy májfoltoknak is nevezik ezeket a pigmentált pöttyöket, amelyek elsősorban az UV-sugárzás következményeként jelennek meg az arcunkon, karunkon, kezünkön, dekoltázsunkon, vagy a vállunkon. A bőrünk nem felejt, szokták mondani a szakemberek: az idő előrehaladtával a hosszasan, akár évtizedeken át tartó rendszeres, megfelelő fényvédelmet nélkülöző napfényhatás bosszulja meg magát ebben a formában.

Melasma

Ezeket a foltokat emlegetik "terhességi maszk" néven, mivel az állapotos nők nagy részénél előfordulnak. Elsősorban az arcon, a homlokon, az ajak fölött és az orcán jelennek meg. A háttérben a hormonrendszer változása áll, és bár a szülés után magától is rendeződhet, sokaknál akár éveken át is megmarad.

A kellemetlen foltok fényvédelemmel is megelőzhetőek. Fotó: Getty Images

Mit tehetünk a foltok ellen?

Mint sok minden mást, legegyszerűbb lenne megelőzni, méghozzá fényvédelemmel. Azaz évszaktól és időjárástól függetlenül mindennap kellene magas faktorszámú naptejet használnunk. Erre akkor is oda kell figyelnünk, ha a pigmentfoltok már megjelentek a bőrünkön, hiszen a kezelések csak úgy hatékonyak, ha nem hagyjuk, hogy az UV-sugarak továbbra is kifejtsék káros hatásaikat. Emellett minimálisra kell csökkenteni a napon töltött időt, és akkor is érdemes kalappal, napszemüveggel eltakarni az arcunkat, valamint vékony, lenge, természetes anyagokból varrott, hosszú ujjú ruhákkal a karunkat, vállunkat, dekoltázsunkat. Megpróbálhatjuk különböző hámlasztókkal elősegíteni, hogy a pigmentált bőrrétegek minél gyorsabban távozzanak, de ez hosszadalmas, és rendkívül sok türelmet igénylő folyamat, emellett a tavaszi-nyári időszakban ellenjavallott is.

Az új csodafegyver

A szakemberek az elmúlt évtizedekben rendkívül sokat munkálkodtak azon, hogy a melanintermelődést valamilyen hatóanyag segítségével mérsékelni tudják. Kísérleteiket eddig csupán mérsékelt siker koronázta. Az úgynevezett hidrokinon, vagy az arbutin esetében például az merült fel, hogy használatuk növelheti a rákbetegség kockázatát. Más hatóanyagok, mint például a retinoidok, vagy az azelainsav pedig vagy nem bizonyultak elég hatékonynak, vagy bőrirritációt váltottak ki. A legújabb fejlesztés azonban úgy tűnik, nemcsak hogy nem jár mellékhatással, de a hiperpigmentáció okánál hat. Az úgynevezett thiamidol ugyanis a tirozináz enzim blokkolásával gátolja meg a bőrünkben a melanin túltermelődését. A foltok már kéthetes kezelés után halványodnak, a rendszeres használat pedig folyamatos javulást eredményez. Azt is fontos kiemelni, hogy egész évben biztonsággal alkalmazható, kontraindikáció nincs, terhesek és szoptatósok is alkalmazhatják.