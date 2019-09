8 bőrápolási hiba, amely öregít

Ha rendben van a külsőnk, akkor a belsőnk is könnyebben egyensúlyba kerül - azaz ha jól ápoltnak érezzük magunkat, egész lényünk harmonikusabbá válik. Ez meglátszik a kisugárzáson is, amely egyfajta mentális visszacsatolásként tovább fokozza a pozitív összképet. Nem kérdés, hogy az egészség fogalmához ma már a rendszeres bőrápolás is hozzátartozik - ám a témában sok még a félreértés és tévhit, amelyek közül most megkísérelünk néhányat tisztázni.

Elblicceljük a hidratálást

Csak mert valaki huszonéves, még ugyanúgy szükséges rendszeresen hidratálnia a bőrét, mint az érettebb életkorúaknak. A napi hidratálással pótoljuk az elveszített nedvességet a bőr legfelső rétegéből, amely ettől újra ragyogóvá és ellenállóvá válik - még ha ideiglenesen is. Ha a hidratálást kiegészítjük fényvédővel, antioxidánssal és peptidekkel, akkor már nemcsak hidratáljuk, hanem tápláljuk is a bőrünket.

Túl sokat gépezünk és mobilozunk

A technológia alattomos módon képes öregíteni bőrünket: minden szabadidőnket monitorok és kijelzők előtt töltjük zárt térben, friss levegő híján, a sugárzó kék fény miatt kevesebbet alszunk, a szakadatlan online léttől romlik az életminőségünk. Az alváshiány megzavarja a női nemi hormonok termelődését, amelyek részben felelősek bőrünk állapotáért. Fejünket folyton lehajtjuk, ettől ráncosodik a nyakunk. A túl kevés pislogás miatt könnyezik a szemünk, hunyorogni kezdünk - máris szaporodnak a szarkalábak. A jelenség ellen tudatosan kell védekeznünk: kevesebb online tevékenységgel és több bőrápolással, jelesül a megfelelő szemkörnyék-ápolóval.

Nem teszünk fel primert az alapozó alá

Tökéletesen utánozta a menő sminkvideóban látott technikát, mégsem lett makulátlan a bőre? Talán kihagyta a primert! Pedig ez a lépés a hidratálás után létfontosságú: ettől lesz a bőr felszíne bársonyos tapintású, kisimult, színe egyenletes, ráadásul a pórusok mérete is csökken, mattul a T-zóna. A primert apró cseppenként, körkörös mozdulatokkal dolgozzuk a bőrbe az egész arcon!

Muszáj kinyomni a pattanásunkat?

Mindenki tudja, hogy tilos odahaza, saját kezűleg nyomkodni a pattanásokat és mitesszereket, mégis mindenki csinálja. És hányszor sikerült tökéletesen? Na, ugye. Az átlagember a pattanásnak csak egy részét tudja kinyomni, a többi még mélyebbre kerül a bőrben és súlyosbítja a bőrgyulladást, amely végül talán hegesedve fog meggyógyulni - 2-3 hét múlva. A bőrápolás fontos eleme egy szakértő (kozmetikus vagy bőrgyógyász) rendszeres felkeresése.

Azt hisszük, hogy bármilyen termék jó lesz

Akinek egyenes a haja, nem használ göndör hajra való sampont - ennek megfelelően az egyik típusú és állapotú arcbőrnek eltérő termékekre van szüksége, mint a másiknak. Ma már a bőrápolás minden elemét a saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk össze.

Kihagyjuk a rendszeres hámlasztást

A fáradt, foltos arcbőr valósággal kiált a megújulásért: ám az életkor előrehaladtával csökken bőrünk természetes hámlása. Az elhalt hámsejteket rendszeresen el kell távolítani a ragyogóbb és egyenletes arcbőr érdekében, legalább hetente egyszer.

Nem teszünk fel fényvédőt mindennap

A napsugárzás a legkomolyabb bőrkárosító tényező, mégsem fordítunk kellő figyelmet rá, hogy mindennap védjük a bőrünket ellene. Azt hisszük, csak a nyári/déli napsütés ártalmas, holott ennél kevesebb is az. Vizsgálatok szerint az arcunk bal oldala gyorsabban öregszik, mert az autóban ülve többet éri napfény, amely még az üvegen keresztül is hat. A fényvédővel nemcsak az arcot, hanem a nyakat, a dekoltázst és a kézfejet is érdemes rendszeresen bekenni - akárcsak a hidratálóval.

Még túl korai, már túl késő elkezdeni?

A bőrápolásban is legjobb a megelőzés, ám akinek nem volt erre korábban lehetősége, annak is érdemes még ma elkezdeni: a piacon elérhető számtalan kiváló minőségű, legfrissebb fejlesztésű, valóban hatékony krémmel, szérummal, géllel jelentősen javítani lehet a bőr állapotán bármilyen életkorban és -helyzetben. Ráadásul a kedvező hatások egymást erősítik!