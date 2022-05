Az eltitkolt hüvelyszárazság

A hüvelyszárazság nem kizárólag a változókor után jelentkező probléma, hanem bármely életkorú nőt érinthet. A nedvesedés csökkenése vagy hiánya nemcsak a szexuális életet zavarhatja meg, de az állandó égő, viszkető érzés a mindennapokban is kellemetlenséget okoz. Ráadásul a folyamatos irritációtól a hüvely sérülékenyebbé válik, ezáltal fogékonyabbá teheti az érintetteket a fertőzésekkel szemben is, akiknél enyhébb vagy súlyosabb tünetekkel járó húgyúti fertőzések vagy akár vizeletcsepegés (inkontinencia) is megjelenhet. Nem ritka az sem, hogy a testi tünetek mellett szorongást, önértékelési és párkapcsolati problémákat okoz a hüvely elégtelen nedvesedése.

A hüvelyszárazság okai

A rugalmas hüvely belső falát hámréteg borítja, amelynek kellő nedvességét és síkosságát a hüvelyben és a méhnyak környékén található mirigyek által termelt váladék biztosítja. Az egészséges hüvelyflórát számos mikroorganizmus alkotja, amelyek alapvetően békésen megférnek egymás társaságában. Hüvelyszárazság esetén azonban a hüvelyhám veszít a rugalmasságából, elvékonyodik, érzékenyebbé válik, ezáltal csökken az ellenálló képessége is. Hüvelyszárazsággal jár a hüvelyhám sorvadása, ami legtöbbször hormonális okokra, a petefészkek által termelt ösztrogénhormon szintjének csökkenésére vezethető vissza. Előfordulhat drasztikus fogyókúra idején, szülés után, tartós stressz, erős trauma, valamint lelki okok miatt, de bizonyos gyógyszerek és a daganatellenes kezelések részét képező kemo- vagy sugárterápia mellékhatásaként is.

A hüvelyszárazságot a klimax után csaknem minden második változókorú nő tartósan megtapasztalja. A több éven át tartó változókorban a petefészkekben a női hormonok termelése fokozatosan csökken, majd idővel megszűnik. A menopauzát követően állandósuló hormonhiány egyik kellemetlen következményét, a hüvelyszárazságot az érintett nők többsége titkolja, gyakran még az orvosuktól vagy a patikában sem kérnek segítséget. Ez a szemérmes titkolózás olyankor is előfordul, amikor a tünetek átmenetileg – például a szülés követően – állnak fenn, pedig a probléma nemcsak a párkapcsolatra lehet hatással, hanem az állapot következtében megnő a különböző szövődmények kialakulásának a kockázata is.

A hüvelyszárazság párkapcsolati problémákat is okozhat. Fotó: Getty Images

A tünetek enyhíthetők

A hüvelyszárazság kellemetlen tünetei életmódbeli változtatásokkal, valamint a gyógyszertárban vény nélkül kapható készítményekkel is enyhíthetők. Az egyik legfontosabb teendő a folyamatos belső hidratálás, azaz a napi 6-8 pohár víz elfogyasztása, ami a hámszövet nedvességére is hatással van. A szexuális élet során segíthetnek a különböző síkosítók, érdemes azonban mellőzni a bőrt irritáló intim spray-ket, illatosított betéteket és a hagyományos, lúgos mosakodószereket. Különböző stresszoldó technikák elsajátítása és gyakorlása ugyancsak hasznos lehet, az intim együttlétekhez pedig lehetőleg teremtsünk nyugodt, ellazulásra alkalmas körülményeket.

Vény nélküli segítség

Hüvelyszárazság esetén a nőgyógyász javasolhat különböző hormontartalmú gyógyszereket és hüvelykrémeket. Ha valaki idegenkedik azok használatától – vagy azok valamilyen meglévő betegség vagy kockázati tényező miatt ellenjavalltak –, a patikákban akkor is számos vény nélkül kapható készítményt találhatunk, amelyek tartós segítséget nyújthatnak. Elérhetők olyan hormonmentes hüvelykúpok és kenőcsök is, amelyek helyreállítják a hüvely természetes nedvességtartalmát, ezáltal javítják a tápanyagellátását, valamint erősítik a hámszövet szerkezetét és serkentik a regenerációs folyamatokat.

Olyan természetes hatóanyagokat tartalmaznak, mint például a magas vízmegkötő hatású hialuronsav, amely hidratálja a hüvelyhámot és megőrzi rugalmasságát. Emellett számos kedvező tulajdonságú gyógynövényi összetevőjük is lehet, köztük a vírus-, baktérium- és gombaellenes tulajdonságokkal rendelkező aloe vera, a fertőtlenítő hatású tigrisfű, valamint a gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatásáról ismert körömvirág vagy a teafa kivonata. A szintén hidratáló hatású glicerines hüvelykúpok is hasznosak lehetnek, a mandula- vagy szilikonolaj-tartalmú krémek pedig a sérült felszínen vékony filmréteget képezve védik a hámszövetet a testnedvek irritáló hatásától, miközben csökkentik a kellemetlen viszketést. A kezeléseket érdemes naponta, kúraszerűen folytatni a tünetek enyhüléséig, de szükség esetén akár hosszú távon is.