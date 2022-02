Ezek a legjobb probiotikus ételek

A jótékony baktériumoknak is nevezett probiotikumok fogyasztása számos pozitív hatást gyakorolhat az egészségünkre. Enyhítheti az emésztőrendszeri panaszokat, segíthet a keringési panaszokon, sőt akár a mentális egészségen is javíthat. A patikák polcain vény nélkül is elérhetőek olyan étrend-kiegészítők, melyekkel pótolhatjuk a probiotikumokat, vannak azonban probiotikus élelmiszerek is, melyek fogyasztása szintén elősegítheti a bélflóra egészségét. Egy elhúzódó betegséget, vagy antibiotikumkúrát követően (melyek során a bélflórában lévő jótékony baktériumok száma lecsökken) érdemes lehet beépíteni az étrendünkbe a Healthline cikkében felsoroltakat.

A probiotikumok árnyoldalai: van, amikor nem ajánlottak Noha a probiotikumok a "jó" baktériumok közé tartoznak, és segíthetnek megőrizni a bélrendszer egészségét, bizonyos esetekben nem ajánlott a fogyasztásuk.

Joghurt

A benne lévő tejsav- és bifidobaktériumoknak is köszönhetően a joghurt fogyasztása több szempontból is jó hatással lehet az egészségünkre. Kutatások igazolták, hogy a joghurtot rendszeresen fogyasztók csontozata erősebb, sőt amagas vérnyomáscsökkentésében is szerepe lehet ennek az élelmiszernek. Gyerekeknél az antibiotikumkúrát követő hasmenést is enyhítheti a fogyasztása. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy nem minden joghurt tartalmaz élő probiotikumokat, egyes esetekben ugyanis az élő baktériumok elpusztultak a feldolgozás során. Ügyeljünk rá, hogy élőflórás, élő joghurtkultúrát tartalmazó termékeket válasszunk!

Kefir

A kefir erjesztett probiotikus tejital. Kefirgombákból áll, melyek szerkezete a tejbaktérium és az élesztő szimbiotikus kapcsolatán alapszik. Sokféle tápanyagot tartalmaz, amely segíti az egészséges emésztést. A hagyományos kefirben a tejsavbaktériumok mellett élesztő és ecetsav-baktériumok is találhatók. Ezeknek különösen jótékony hatásuk van a vastagbél bélflórájára, és azimmunrendszermegerősítésében is fontos szerepük lehet.

Nem minden sajt probiotikus hatású. Fotó: Getty Images

Kimchi

A Kimchi egy fermentált, fűszeres koreai köret. Általában a káposzta a fő alapanyaga, de más zöldségekből is elkészíthető. Többféle fűszerrel is ízesítik, a chili paprika mellett fokhagymát és gyömbért is tartalmaz. Többféle tejsavbaktériumot is tartalmaz, ami jótékony hatással lehet az emésztésre, de emellett vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag élelmiszer.

Kovászos uborka

A kovászos uborka nemcsak ízletes finomság, de emellett kiváló forrása az egészséges probiotikus baktériumoknak is. Alacsony kalóriatartalmú, ezért a fogyni vágyók is bátran fogyaszthatják. Emellett vitaminokban, például K-vitaminban is gazdag. Nem árt viszont tudni, hogy az ecettel készült savanyúság nem tartalmaz élő probiotikumot, ezért ha kimondottan probiotikus élelmiszereket keresünk, ne ezeket válasszuk.

Sajtok

Bár a legtöbb sajtfajta erjesztéssel készül, ez nem jelenti azt, hogy mindegyik tartalmaz probiotikumot. Érdemes ezért ezeknek a termékeknek a címkéjét is végigböngészni az élőflórás, vagy probiotikus szavak után kutatva. A szervezetünk számára hasznos baktériumok túlélik az öregedési folyamatot bizonyos sajtokban, beleértve a goudát, a mozzarellát vagy a cheddart. Viszont nemcsak ezért érdemes sajtokat fogyasztani, hiszen kiváló fehérjeforrások is egyben, valamint vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdagok.