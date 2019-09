Mely tárgyaktól szabaduljunk meg mindenképpen?

A műanyag ételtároló dobozok, különösen a régebbi, merevebb anyagból készültek, könnyen tartalmazhatnak egymely könnyen kioldódhat a műanyagból (például mosogatás vagy melegítés hatására) és betegségek kialakulásánál is szerepet játszhat. A mikrohullámú sütőben egyébként sem tanácsos műanyag edényben melegíteni az ételt, tegyük át azt inkább egy tányérra vagy üvegedénybe.

Dobjuk ki a régi műanyag dobozokat!

Sok légfrissítő tartalmaz ftalátokat. Ezeket a vegyületeket számos egészségügyi zavarral összefüggésbe hozták már, többek között megzavarhatják a hormonok és a szaporítószervek működését is. Ha szeretnénk kellemesebb illatot a lakásunkba, használjunk illóolajokat, narancshéjat vagy olyan légfrissítőket, melyek természetes összetevőket tartalmaznak.Bármennyire is úgy tűnik, az antibakteriális szappan nem távolít és pusztít el több kórokozót, mint normál társai, ráadásul igen károsan hat a bőrünk saját, védő hatású baktériumflórájára. Emellett tartalmazhat egy triklozán nevű vegyületet, mely megzavarhatja a hormonok működését.A futócipőket nagyjából 1000 km (az igénybevételtől függően 3-6 hónap) után érdemes lecserélni, ekkorra ugyanis elhasználódik a bennük található párnázás, nem tudják olyan jól elnyelni az ütődés erejét, így az nagyobb terhet ró az izmokra, ízületekre és csontokra. Ezzel megnő például a térdfájás vagy a sérülések esélye.A fogkefe szálai sokkal gyorsabban kopnak, mint azt a legtöbb ember gondolja. Ennek jól látható jelei is vannak: a szálak szétterülnek és kirojtosodnak. Emiatt kevésbé tudják eltávolítani a lepedéket, így megnőhet a különböző íny- és fogbetegségek kialakulásának esélye. Ideális esetben háromhavonta cseréljük le a fogkefénket!Elsősorban a folyékony állagú dekorkozmetikumoknál, szempillaspiráloknál, alapozóknál, szájfényeknél érdemes rendszeresen ellenőrizni a lejárati dátumot, mert ezekben könnyen megtelepedhetnek a kórokozók. A szempillaspirál különösen veszélyes, mert a keféjével "utaztatjuk" a baktériumokat a szemünkről a festékbe és vissza. A legjobb, ha 3-6 havonta lecseréljük a szempillaspirálunkat.