Gyógyszerallergiás a gyerekem, mit tegyek?

A valódi gyógyszerallergiák viszonylag ritkák a gyermekek körében, ezért is fontos, hogy szakember segítségével járjunk utána annak, pontosan mi okozta az allergiás reakciót. Melyek a leggyakoribb panaszt okozó készítmények és milyen tünetekkel jár a gyógyszerallergia? Dr. Balogh Ádám csecsemő- és gyermekgyógyász, allergológus és klinikai immunológus, a Gyermekgyógyászati Központ orvosa válaszolt a felmerülő kérdésekre.

"Allergiás reakciót a szájon át szedett, injekció formájában kapott vagy a bőrre felvitt gyógyszerek egyaránt okozhatnak, az adott hatóanyaggal szembeni túlérzékenységi reakció azonban számos tényező (a gyógyszer vegyi összetétele, a gyermek életkora, genetikai állománya, vírusfertőzések stb.) együttes hatásától függ. Gyógyszerallergia esetén a gyermek szervezete a bevitt hatóanyagot tévesen káros anyagként azonosítja, amire heves reakcióval válaszol, és speciális ellenanyag-termelésbe kezd" – mondja dr. Balogh Ádám.

Melyek a gyógyszerallergia tünetei?

A gyógyszerekre adott allergiás reakciók az enyhétől az életveszélyesig terjednek, és a következő tünetekkel járhatnak:

bőrtünetek (csalánkiütés, bőrkiütés, viszketés)

az ajkak, a száj és a torok duzzanata



szem körüli viszketés



légzési nehézség, zihálás



köhögés



hányinger, hányás



hasi fájdalom



hasmenés



"A reakciók egy része közvetlenül a gyógyszer bevétele után, míg mások néhány nappal (általában több mint 72 órával) a kezelés után jelentkeznek. Nagyon ritkán életet veszélyeztető állapot, úgynevezett anafilaxia is kialakulhat, ami gégeödémával, hirtelen vérnyomáseséssel, sípoló légzéssel, fulladással, valamint eszméletvesztéssel járhat, és azonnali orvosi beavatkozást tesz szükségessé" – figyelmeztet Balogh doktor.

A hasfájás is az egyik tünet lehet. Fotó: Getty Images

Milyen gyógyszerek váltanak ki allergiát gyermekeknél?

Számos gyógyszer okozhat allergiás reakciókat a gyermekeknél, a leggyakoribb hatóanyagok és készítmények a következők:

penicillin

szulfonamidokat tartalmazó antibiotikumok



barbiturátok



görcsroham elleni gyógyszerek



inzulin



aszpirin, ibuprofen és más nem szteroid gyulladáscsökkentő szerek (NSAID-ok)



kemoterápiás gyógyszerek



védőoltások



Fontos megjegyezni, hogy ha a gyermeknek más allergiája is van, vagy a családjában előfordult allergiás megbetegedés, akkor bizonyos gyógyszeralapanyagok (segédanyagok, színezékek, tartósítószerek) is kiválthatnak allergiás reakciót nála.

Mi a teendő, ha gyermeknél gyógyszerallergia jelentkezik?

A valódi gyógyszerallergiák viszonylag ritkák a gyermekek körében. Az önbevalláson alapuló szakirodalmi adatok alapján 3-17 százalék között mozoghat a gyermekeket érintő gyógyszerallergiák gyakorisága, ám a gyanúsnak ítélt estek 4 százalékában igazolódik csak be a diagnosztikus vizsgálatokat követően a gyógyszerallergia ténye. Ha azt észleled, hogy gyermekednél a fent felsorolt ​​tünetek bármelyike ​​jelentkezik, legfontosabb az akut panaszok kezelése. Enyhe tünetek estén, a kiütések és viszketések enyhítésére hatékony segítség lehet a hideg borogatás és antihisztamin alkalmazása is. Súlyos anafilaxiás reakció esetén adrenalininjekció beadására is szükség lehet. A továbbiakban érdemes elkerülni az adott hatóanyagot, és célszerű gyermekallergológushoz fordulni.

A szakember a kórelőzmény pontos felderítését követően speciális teszt elvégzését javasolhatja, ami gyógyszerallergia esetén egy laboratóriumi vizsgálati módszerrel, úgynevezett limfocitatranszformációs teszttel (LTT) történik. A vizsgálathoz vérvétel szükséges, és magunkkal kell vinni a vizsgálni kívánt gyógyszert is. A szakember emellett abban is segítségünkre lesz, hogy a tünetek súlyossága alapján milyen gyógyszerrel helyettesítsük az elhagyott készítményt.

"Amennyiben gyógyszerallergia áll fenn a gyermeknél, a legfontosabb a tüneteket kiváltó gyógyszerek elkerülése. Emellett ne felejtsük el tájékoztatni a gyermek kezelőorvosait az allergia tényéről (például fogászati kezelések vagy műtétek kapcsán)! Súlyos gyógyszerallergia esetén pedig célszerű, ha a gyermek is mindig magánál hord valamilyen jelzést, amely gyógyszerallergiáját jelzi (például karkötő, kártya)" – tanácsolja dr. Balogh Ádám