Humánmeteo: nehéz nap vár az ízületesekre

Vasárnap elkerülik a frontok a Kárpát-medence térségét, a legtöbb helyen kellemes időre számíthatunk. Sok napsütés várható, ez pedig javítja a közérzetet, feltölt energiával, és az immunrendszert is erősíti. Előfordulnak azonban olyan területek, ahol a reggeli köd után is borongós marad az idő. Az ország bármely táján jelentkezhetnek tehát kellemetlen tünetek. A magasban, és ezzel együtt a talajon is kisebb-nagyobb mértékben zajló melegedés negatív hatásairól a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Megterhelő lesz a nagy hőingás

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett fokozódhat a migrénhajlam, emellett koncentrálási problémák és fáradékonyság jelentkezhet, illetve a gyulladásos panaszok is fokozódhatnak. Az enyhefejfájása friss levegőn csökkenhet, érdemes tenni egy sétát az érintetteknek. A kopásos eredetű ízületi bántalmakat egyre inkább háttérbe szorítják a reumatikus tünetek. A nagy hőingás az időseket és a szívbetegeket is megterhelheti kismértékben. A következő napokban azonban romolhat az érintettek állapota!

Az ízületei panaszok is felerősödhetnek holnap. Fotó: Getty Images

A fényszegény téli időszakot követően sokan kikívánkozunk a természetbe, érdemes is lehet kihasználni a jó időt kirándulásra, sportolásra, szabadtéri tevékenységekre. A kinti elfoglaltságok során viszont öltözzünk rétegesen, hiszen hidegen indul a reggel, aztán gyorsan melegszik a levegő, lekívánkozik a vastag ruházat. A napsütés csalóka lehet, időnként pedig a szél is megélénkül.

A levegőben megtalálható a mogyoró, a tiszafafélék és az éger pollenje, általában közepes intenzitású tüneteket okoznak. A következő napokban azonban hirtelen romlás várható az allergiahelyzetben!