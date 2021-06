Szerdán országszerte nem érvényesül fronthatás, de a nyárias melegben gyenge melegfront jellegű tünetek előfordulhatnak az érzékenyebbeknél. A reggel még mindig kissé hűvösen indul, de délutánra az ország legnagyobb részén 30 fok közlébe melegszik a levegő. Sok lesz a napsütés is, csapadék pedig csak elvétve fordulhat elő. A következő napokban berobban a kánikula, a nyárias időben jelentkező leggyakoribb tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Migrén is sokakat gyötörhet

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett tompábbak, aluszékonyabbak lehetünk, kissé nehezebb lehet elvégezni még a rutinfeladatokat is. A rendszeres sportolás például kiváló élénkítő, a kevésbé meleg órákban a szabadban is kocoghatunk, sétálhatunk; azonban a tűző napon, illetve a legmelegebb órákban kerüljük a testmozgást.

A melegedés miatt sokakat gyötörhet migrénes fejfájás. Fotó: Getty Images

Akik hajlamosak rá, azoknál a migrén is előjöhet, és a következő napokban akár tartósabban is fennállhat. A magas vérnyomással küzdők szintén figyeljenek most a szokásosnál is jobban magukra! A fokozódóalvászavarokszintén ronthatnak a helyzeten. Nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk, könnyen kiszáradhatunk, ha nem iszunk rendszeresen. Tiszta vízre vagy cukor nélkül készített limonádéra essen a választás, és a friss gyümölcsökből is nyerhetünk elegendő folyadékot, ezt ráadásul a gyerekek is szívesen fogyasztják. A szabadtéri tevékenységek során viseljünk könnyű, természetes anyagból készült ruhadarabokat, amik alatt hűsölhet, nem fülled be a bőr.

A déli órákban nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk, 10 és 16 óra között még a kevésbé érzékeny bőrűek se napozzanak, komoly bőrkárosodást lehet szenvedni. A kisgyerekek bőre fokozottan érzékeny, esetükben nagyon magas, legalább 40-es faktorszámú naptejet használjunk. A vízpartok mellett a megnövekedett sugárzás-dózis miatt a megszokottnál erősebb bőrvédelemre van szüksége, fürdőzés során pedig félóránként tanácsos megismételni a krémezést.

A pollenterhelés ismét fokozódik, a pázsitfűfélék és a csalánfélék okozhatják a legtöbb panaszt. Az allergiásoknál orrfolyás, szemviszketés és könnyezés, tüsszögés jelentkezhet, a tünetek mérséklése érdekében az érintettek fogyasszanak kevesebb tejterméket és vörös húsokat. A gyakoribb porszívózás és hajmosás is segíthet, és rögtön mossunk kezet, amint hazaértünk.