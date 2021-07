Humánmeteo: fejfájás és ingerültség hétfőn

Holnap a változó felhőzet mellett záporok, zivatarok is előfordulnak, de nyárias hőmérsékletre számíthatunk. A magasabb páratartalom megterhelő lehet a szervezetünk számára, ráadásul erősödő hőséggel is kell számolni. A kánikula előtti fülledtebb napon tapasztalható tünetekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

A Frontjelentésben szereplő panaszok mellett szinte általános a fejfájás, a koncentrációzavarok, az ingerültség. A szívbetegek, az idősek és a keringési rendszer problémáival élők fokozott igénybevételnek vannak kitéve, nekik minél több pihenésre van szükségük. Magas lesz a páratartalom, a fülledt levegő miatt a légzőszervi problémák is erősödnek, valamint zivatarok idején megszaporodhatnak az asztmatikus panaszok. Az érintetteknek legjobb, ha zárt helyen tartózkodnak a vihar idején, és pihenéssel töltik ezt az időszakot.

Ingerülten telhet a hétfő. Fotó: Getty Images

Így étkezzünk a melegben

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a folyadék-utánpótlás fontosságát. Az ásványvíz, a limonádé, a friss zöldség- és gyümölcslevek a legjobbak erre, de közben ne feledkezzünk meg az ásványi sók beviteléről sem! A zsíros ételek igénybe veszik az emésztést, fogyasszunk inkább halakat, gyümölcsleveseket, salátákat, amik nem terhelik meg a gyomrot. Az italok közül kerülendő az alkohol és a koffeines termékek.

Legalább 40-es faktorszámú krém kell

10 és 16 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, húzódjunk árnyékba, a leégés mellett ugyanis a napszúrás veszélye is fennáll. Napszúrás ellen kalappal, sapkával is védekezzünk, a szemünket pedig óvjuk napszemüveggel. Lenge, világos színű ruházat viselete ajánlott, melynek anyaga pamut vagy lenvászon legyen. A műszálas kerülendő, beleizzadunk, nem szellőzik a bőr, ezért irritáció léphet fel. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között továbbra is nagyon erős lesz, ne feledkezzünk meg a megfelelő fényvédelemről! Legalább 40-es faktorszámú krémeket használjunk, kisgyermekeknél és az érzékeny bőrűeknél pedig minimum 50-es ajánlott.

Az allergiások erre figyeljenek

Az allergiásoknak rossz hír, hogy ismét növekszik a levegő pollenkoncentrációja. A csalán, az útifű- és pázsitfűfélék többeknél okozhatnak panaszokat, a szabadban való sportolás, futás pedig fokozhatja a tüneteket. Segíthet, ha gyakrabban mosunk hajat, a szellőztetést pedig a kora reggeli vagy az esti órákra időzítjük. A közlekedésben a figyelmetlenség, a tompaság jelenti a legnagyobb balesetforrást, tartsunk rövid pihenőket az utazás során, valamint vezessünk lassabban! A zivatarok területén az erős széllökések is veszélyesek lehetnek, valamint a nedves útburkolaton jelentősen megnövekedhet a féktáv, tartsunk tehát nagyobb követési távolságot.