Csomó a mellben? Ha bizonytalan, ellenőriztesse

A nők igen gyakran tapinthatnak göböket, csomókat a mellükben, amelyek többnyire teljesen ártalmatlanok. Azonban dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyász szakorvosa szerint jobb félni, mint megijedni: az önvizsgálat és gyanús esetben a nőgyógyászati vizsgálat elengedhetetlen. Az alábbiakban a szakember ismerteti a legfontosabb tudnivalókat.

A változást ellenőriztetni kell

Szerencsés esetben a hölgyek havonta legalább egyszer áttapintják és megtekintik az emlőjüket. Amennyiben ilyenkor olyasmit találnak, amit eddig nem érzékeltek, vagy egy korábban is meglévő göb megváltozik, minden esetben érdemes szakemberhez fordulni, még akár jelen helyzetben is, hiszen a késlekedés nélküli korai felismerés életet menthet. A legtöbb csomó azonban jóindulatú elváltozásként jelentkezik.

Érdemes havonta legalább egyszer áttapintani és kívülről is szemügyre venni a melleinket.

A leggyakoribb élettani és jóindulatú jelenségek az emlőben

Az emlőben megjelenő csomók, daganatok több nagy csoportra oszthatók: az elsőbe tartoznak az élettani, a korral, hormonális állapottal összefüggő elváltozások. A második csoportot az emlő valódi, de jóindulatú daganatai képezik, a harmadik csoportba az emlő rosszindulatú daganatai tartoznak. Végül léteznek gyulladásos,fertőzésmiatt kialakult elváltozások.

Menstruáció alatt jelentkező csomók

Teljesen természetes, ha amenstruációalatt és esetleg kicsit előtte csomók jelentkeznek, miközben maga a mell is megduzzad, érzékennyé, esetleg fájdalmassá válik. Ez a jelenség ugyanis a ciklust kísérő tünetek közé tartozhat. A jelenség gyakran mindkét emlőnél megfigyelhető, de ha mégis csak az egyik oldalon tapasztaljuk, annak igen gyakori oka, hogy a két mell a nők jó részénél nem egyenlő mennyiségben tartalmaz tejmirigyeket.

Lipoma, fibrocisztás emlőbetegség

A nők közel felében előfordul ez a nem valódi daganat, amely jellemzően 30-40 éves kor körül jelentkezik. Ilyenkor a mell állományában található tejmirigyek sorvadásnak indulnak és megnő a zsírszövet aránya, ezért elváltozás jelentkezhet a mell felső részében és a mellbimbó körül. Sokszor fájdalmasak és kiterjedtek ezek az elváltozások. Létezik olyan forma is, amikor a cisztás elváltozások dominálnak. Ezek a folyadékkal telt tömlők a menstruáció alatt megnőnek, és esetleg érzékennyé is válhatnak, különösen, ha már kézzel is kitapinthatóak. (Létezik ugyanis ennél kisebb, nem is érezhető méretű ciszta is.) Előfordulhat, hogy az orvos a tapintás után ultrahangos vizsgálatot rendel el, de ha ez a módszer nem hoz kielégítő eredményt, akár mintát is vehet a folyadékból és szövettani vizsgálatra küldheti. Ha szükséges, a cisztát műtéti úton el lehet távolítani. A lipoma, vagyis zsírcsomónak megkülönböztetése a cisztától és a más daganatoktól kizárólag az orvos - nem is mindig könnyű - feladata lehet.

Rostos mirigydaganat

Főleg a fiatalabb lányoknál fordul elő az úgynevezett fibroadenoma, amely egy kerek, elmozdítható, rugalmas csomó. Előfordul, hogy ez a göb a terhesség és szoptatás alatt megnő, de jellemzően nem rákosodik el. Amennyiben a mammográfia és a mintavétel során nem megnyugtató eredmények születnek, akár el is távolítható.

Emlőgyulladás várandósoknál

Ha a szoptatás alatt elzáródik egy vagy több tejcsatorna, ez komoly fájdalommal, lázzal, gyulladással járhat. Előfordul, hogy megkeményedik, kivörösödik, fájdalmassá válik a mell. A megoldás azonban még ilyenkor is a hideg borogatás, a fejés (láz esetén a szoptatás kerülendő), később esetleg az orvos által felírt antibiotikum szedése, vagy súlyosabb esetben a műtéti feltárás.

Megduzzadt tejmirigyek

A várandósság alatt tipikusan megnő és csomóssá válik a mell, a tejmirigyek megduzzadása miatt. Ez gyakran előbb jelzi a terhességet, mint a menstruáció elmaradása. Ugyan természetes jelenségről van szó, ám a rendszeresen nőgyógyászati kontrollok során nem árt az orvossal is ellenőriztetni, hogy kizárható legyen a terhesség alatt igen ritkán jelentkező rosszindulatú elváltozás.

Mire figyeljünk az önvizsgálatnál?

Az önvizsgálat során ne csak a mellet tapintsuk át, hanem a hónalj területét is, hiszen a mellszövet kiterjedtebb, mint gondolnánk. Ideális, ha a menstruáció után végezzük a vizsgálatot. Amenzeszelőtt és alatt ugyanis a mell megduzzad, így lényegesen nehezebben lehet kitapintani az esetleges problémákat.

Ha azt látja, hogy egy csomó felett a bőr behúzódik, a mellből véres váladék távozik, és a bőrön ekcémaszerű kiütések jelennek meg, akkor mindenképpen sürgősen forduljon szakorvoshoz. Ugyanez igaz bármilyen csomó esetén, hiszen a nőgyógyász tapintásos és ultrahangos vizsgálata a korai felismerést vagy a megnyugvást jelentheti. 40-45 év felett már mammográfiai vizsgálat is fontos, amelyet kiegészíthet bizonyos tumormarkerek vizsgálata is.